Il Black Friday di ASUS su Amazon: sconti da non perdere

ASUS celebra il Black Friday con offerte esclusive sui suoi prodotti disponibili su Amazon. Fino al 2 dicembre, gli appassionati di tecnologia e gaming potranno cogliere l’occasione per aggiornare il proprio setup con sconti straordinari.

Lato NOTEBOOK, ASUS offre incredibili sconti su tutte le linee in particolare:

La serie Vivobook : una serie che combina prestazioni eccellenti e funzionalità che migliorano l’esperienza d’uso. Da non perdere l’ ASUS VivoBook S15 , che unisce stile e performance in un design compatto e moderno.

Zenbook : perfetta sintesi di eleganza e potenza, questa gamma offre dispositivi leggeri e portatili. Tra le offerte spicca l’ ASUS ZenBook 14 , sottile e ultraleggero.

TUF : progettati per i gamer più esigenti, questi notebook uniscono robustezza e prestazioni elevate. I modelli imperdibili includono il TUF Gaming F15 e il TUF Gaming A15 , ideali per un’esperienza di gioco senza compromessi.

Chromebook: versatilità e produttività si fondono nell’ ASUS Chromebook Flip CX3 , dotato di display touch e modalità 2-in-1, ideale per ogni tipo di esigenza lavorativa o personale.

Da non perdere è la ROG Ally con processore Z1 Extreme a 499€!

ASUS offre un’ampia selezione di periferiche gaming con sconti oltre il 15%, ideali per migliorare l’esperienza di gioco e il setup personale. Tra le proposte:

le cuffie ROG Cetra True Wireless , perfette per il gaming e l'uso quotidiano ottime per essere usate ovunque.

La tastiera ROG Azoth è una tastiera da gaming personalizzabile con funzionalità premium che garantiscono esperienze di digitazione senza precedenti.

i mouse ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION nella versione bianca e nera e ROG STRIX IMPACT III , per essere invece i giocatori più competitivi.

Per essere dei gamer pro in sconto anche una selezione di tappetini tra cui ROG HONE ACE AIM LAB EDITION e il ROG MOONSTONE ACE L.

il controller PC ROG Raikiri e ROG TESSEN, adatto alla maggior parte dei telefoni. estremamente personalizzabili per adattarsi a qualsiasi stile e gioco.

Oltre alle periferiche, ASUS propone sconti su Schede Madri di qualità per gli appassionati di assemblaggio PC:

Serie TUF Gaming : affidabili e robuste, con modelli come TUF GAMING B650M-PLUS WIFI e TUF GAMING X670E-PLUS WIFI . Linea ROG STRIX : elevate performance con la ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 . Serie PRIME : una scelta equilibrata con la PRIME Z790-P .



Mentre, lato schede grafiche, gli appassionati di gaming troveranno tante offerte su schede grafiche di ultima generazione: come la DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO e la TUF-RX7900XT-O20G-GAMING.

Le offerte del Black Friday riservano ulteriori sconti anche per altri COMPONENTI PC, fondamentali per completare la propria build, come gli alimentatori TUF-GAMING-750G - 80+ Gold - 750W - Full Modular e i case TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB (Bianco) e l’ASUS PRIME CASE TG (Bianco) ad uno sconto di oltre il 20%

Imperdibili anche i MONITOR, con una ricca selezione di proposte orientate al mondo gaming e di editing comprendenti le tre serie:

ROG con il modello Strix XG259QNS, e il ROG Strix Oled XG27AQDMG, ideali per il gaming competitivo.

TUF Gaming con il modello TUF Gaming VG258QM e il TUF VG249Q1R, pensati per fluidità e dettagli straordinari.

Zenscreen con il monitor portatile MB16AHV

Per il Black Friday, ASUS propone inoltre una ricca selezione di dispositivi WLAN in offerta, ideali per garantire connessioni stabili, veloci e affidabili in ogni situazione, sia a casa che in ufficio. Tra i prodotti in evidenza:

RT-BE58U - WiFi 7 e BD4 2PK - WiFi 7 (Due Nodi) : sono le soluzioni che includono il WiFi 7 per chi desidera velocità di nuova generazione e connettività senza compromessi.

ExpertWiFi Serie :

EBR63 : pensato per piccoli uffici e case intelligenti e il EBG15 e EBP15 : dispositivi avanzati per una copertura ottimale e una rete senza interruzioni.

ROG Rapture GT-AXE16000 : il router definitivo per il gaming, con tecnologia WiFi 6E e prestazioni superiori per sessioni di gioco senza lag.

RT-AX58U v2 : connessione veloce e affidabile per famiglie e piccoli uffici.

TUF-AX6000 : robusto, potente e progettato per gestire più dispositivi contemporaneamente.

ZenWiFi Series : ZenWiFi XD4 - Bianco, un nodo: compatto e versatile per una copertura eccellente in ogni angolo; ZenWiFi XD4 PLUS - Nero, tre nodi: ideale per creare una rete mesh in grandi spazi, con prestazioni elevate e design elegante.

Lato SMARTPHONE, le promo di ASUS sono rivolte sia alla linea Zenfone che a quella ROG Phone, la serie gaming per chi non vuole scendere a compromessi in termini di potenza. In particolare:

Tra gli Zenfone , troviamo Zenfone 10 che monta un processore Snapdragon 8 Gen 2 e garantisce fino a 16GB di memoria e 512GB di storage con uno sconto di 100€ e il nuovissimo Zenfone 11 Ultra in promozione a -300€! In particolar modo, sullo Zenfone 11 Ultra è attivo una promozione bundle che include la pellicola protettiva in omaggio per i modelli con 256Gb e 512 Gb.

Tra i ROG Phone sono presenti i più recenti ROG Phone 8 e 8 Pro, pronti a regalare la migliore esperienza di gioco grazie a un software ottimizzato per il gaming, un sistema di dissipazione avanzato, comandi aggiuntivi AirTrigger e hardware top di gamma.

