ASUS RoG, ecco la nuova serie Extreme: mouse ROG Harpe Ace Extreme e tastiera ROG Azoth Extreme

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità della nuova serie Extreme, ovvero ROG Harpe Ace Extreme, un evoluto mouse gaming ultraleggero e ROG Azoth Extreme, una tastiera gaming personalizzabile con fattore di forma al 75% dotata di un telaio in lega di alluminio e componenti in fibra di carbonio, che combina un'estetica premium con prestazioni wireless di altissimo livello.







La tastiera gaming ROG Azoth Extreme dispone di un telaio premium in lega di alluminio con struttura in metallo, realizzato attraverso un complesso processo di fabbricazione in 12 fasi che include sabbiatura, anodizzazione, lavorazione CNC e altre sofisticate lavorazioni. Inoltre, la Azoth Extreme raggiunge un impressionante polling rate di 8.000 Hz quando utilizzata con il ricevitore ROG Polling Rate Booster, offrendo al contempo fino a 1.600 ore di autonomia della batteria.

La tastiera è dotata di una piastra di posizionamento in fibra di carbonio che garantisce una impeccabile sensazione di digitazione e riduce al minimo le vibrazioni dei tasti, mentre la sua elasticità e l’impiego di Switch meccanici ROG NX prelubrificati di fabbrica e dotati di stabilizzatore, forniscono un eccellente assorbimento degli urti e riducono efficacemente le vibrazioni durante la digitazione.

La Azoth Extreme utilizza tre strati ammortizzanti, composti da due strati di PORON e un pad in silicone, per assorbire le vibrazioni e minimizzare il rimbalzo e gli echi dei tasti, offrendo un'acustica sublime.

Il suo design innovativo e le sue speciali guarnizioni consentono agli utenti di regolare il feedback di digitazione tramite un interruttore rapido posizionato sul fondo della tastiera. In modalità "Hard typing", la tastiera ROG Azoth Extreme incrementa la rigidità dei tasti e restituisce un rapido ritorno elastico, ideale per il gaming. In alternativa, la modalità "Soft" offre una digitazione più morbida e ammortizzata, garantendo il massimo del comfort durante lunghe sessioni di utilizzo.

Il display OLED touchscreen a colori da 1,47 pollici posizionato nell'angolo superiore destro della ROG Azoth Extreme può riprodurre diverse informazioni e parametri di sistema, tra cui lo stato della connessione della tastiera, il blocco maiuscole, gli indicatori delle modalità PC/Mac e le informazioni multimediali. Toccando e scorrendo sullo schermo OLED ad alta risoluzione, gli utenti possono accedere a ulteriori funzioni, come informazioni hardware e la funzione KPS, che visualizza il numero di battute al secondo.

La ROG Azoth Extreme è equipaggiata con interruttori meccanici ROG NX pre-lubrificati, che offrono una digitazione più fluida e un'acustica migliorata. Inoltre, la sua peculiare connettività tri-mode consente di collegare il dispositivo tramite:

Bluetooth : con connessione simultanea fino a tre dispositivi e passaggio rapido tra di essi.

Wireless a bassa latenza tramite tecnologia ROG SpeedNova 2,4 GHz.

Cavo USB .

La tastiera è inoltre dotata di un poggiapolsi in silicone, progettato per abbinarsi esteticamente alla tastiera e garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di digitazione. Infine, la ROG Azoth Extreme include due set addizionali di piedini magnetici di altezze diverse, così da offrire tre differenti angoli di inclinazione e soddisfare ogni preferenza.

ROG HARPE ACE EXTREME







La forma del mouse ROG Harpe Ace Extreme è stata sviluppata in collaborazione con i professionisti degli eSport per garantire stabilità e controllo eccezionali durante i movimenti rapidi, ed è specificatamente progettato per i giocatori che utilizzano una presa ad artiglio. È dotato di tecnologie avanzate integrate, come il sensore ottico ROG AimPoint Pro e i microinterruttori ottici ROG, che garantiscono una precisione assoluta e un'affidabilità di alto livello. La silhouette classica propria del modello standard Harpe Ace è stata leggermente modificata, modellando una spina dorsale rialzata sul retro del mouse, che offre un maggiore supporto alla parte frontale del palmo dei giocatori.

Il mouse ROG Harpe Ace Extreme sfrutta il rapporto eccezionale tra resistenza e peso della fibra di carbonio per raggiungere un valore di soli 47 grammi e conservare una forma ed una precisione testate dai professionisti eSport, il tutto senza ricorrere ad un design a struttura perforata. Modellare la fibra di carbonio nella forma iconica del ROG Harpe Ace richiede un rigoroso processo di fabbricazione in otto fasi, che garantisce che il prodotto finale soddisfi i rigorosi standard ASUS ROG. Ogni pezzo di fibra di carbonio viene selezionato, tagliato e posizionato con cura per garantire che i motivi della trama su ogni scocca si allineino agli angoli più esteticamente piacevoli, assicurando che ogni ROG Harpe Ace Extreme sia davvero unico. Questo livello di cura e di attenzione ai dettagli si estende anche ai pulsanti del mouse, che vengono tagliati da pezzi separati di fibra di carbonio, un approccio che garantisce al mouse ROG Harpe Ace Extreme la stessa sensazione tattile del clic del modello ROG Harpe Ace originale.

Il mouse ROG Harpe Ace Extreme è dotato di tecnologie all'avanguardia, tra cui:

· Sensore ottico ROG AimPoint Pro: con tecnologia di tracciamento su vetro ed una precisione di 42.000 DPI, in grado di assicurare prestazioni all’avanguardia su ogni superficie.

· Microinterruttori ottici ROG: garantiscono un'azione rapida e precisa, con una durata garantita di 100 milioni di clic.

· Tecnologia wireless ROG SpeedNova: assicura un polling rate sempre al massimo delle prestazioni, superando le interferenze del segnale e garantendo una connessione stabile, grazie alla scansione delle frequenze disponibili. Questa tecnologia funziona ottimamente anche in ambienti saturi di interferenze radio in grado di disturbare il segnale, ed è compatibile con il ROG Polling Rate Booster.

Il mouse ROG Harpe Ace Extreme è corredato da una gamma di accessori e caratteristiche premium, tra cui: Piedini in vetro Corning Gorilla Glass, ideali per l’utilizzo con tappetini in tessuto, che garantiscono movimenti più fluidi e senza sforzo, mantenendo un controllo superiore grazie a una migliore regolazione della forza e della capacità di arresto; custodia rigida per il trasporto; ricevitore ROG Polling Rate Booster, che ottimizzare ulteriormente le prestazioni del mouse.

Disponibilità e prezzi

ROG Harpe Ace Extreme e ROG Azoth Extreme sono disponibili nell’eShop ASUS, presso gli presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 279,99 € e 559,99 € IVA inclusa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita