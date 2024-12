Xbox rinnova il suo impegno per il Gaming & Disability con nuovi aggiornamenti

Xbox, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha annunciato diversi aggiornamenti, che confermano il costante impegno dell’azienda a supporto delle community di Gaming & Disability.

Tra le novità annunciate:

· Nuove opzioni di rimappatura per l’ Xbox Adaptive Controller e l’ Elite Series 2 Controller :

o Toggle holds: semplifica l'utilizzo del controller per chi ha difficoltà a mantenere premuti a lungo i pulsanti, questa funzione consente di mantenere qualsiasi pulsante o porta "premuto".

o Mappatura dei movimenti dello stick in base alla pressione dei pulsanti: permette ai giocatori di associare i movimenti del controller a specifici tasti o comandi della tastiera. Ad esempio, muovendo lo stick verso l’alto, è possibile ottenere l’equivalente del tasto 'B' di un controller tradizionale.

o Mappatura degli input del mouse su un controller: consente di utilizzare il controller come un mouse e una tastiera, sia per giocare che per altre attività su PC. Per esempio, si può usare un Xbox Adaptive Controller per guardare un game play su YouTube, creare una presentazione PowerPoint o controllare la posta elettronica.

o Il pulsante della mappatura cambia in un joystick alternativo (solo Xbox Adaptive Controller: Mappatura dell'interruttore a cappello come joystick alternativo: Per i joystick esterni con hat switch, i giocatori possono ora mappare l' interruttore hat per farlo funzionare come stick opposto quando è collegato al controller adattivo Xbox.

· Funzionalità di accessibilità in Call of Duty: Black Ops 6 e Diablo IV: Entrambi i titoli sono stati candidati ai Game Awards 2024 nella categoria "Innovation in Accessibility" per le loro innovative feature inclusive.

· Il Pacchetto Reven di World of Warcraft: ispirato da un giocatore norvegese di WoW affetto da distrofia muscolare di Duchenne.

