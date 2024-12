Una nuova libreria nel cuore di Milano: apre il Mondadori Bookstore Crocetta

Mondadori Store apre un nuovo Bookstore nel cuore di Milano, a due passi dalla fermata della linea Metropolitana 3 Crocetta. La libreria si inserisce in un’area del centro città caratterizzata da grande dinamicità e vivacità culturale. Il negozio, situato in Corso di Porta Romana, è di fronte al Teatro Carcano e a pochi minuti a piedi dal centro di Milano.

Con l’apertura della nuova libreria a Crocetta si consolida la presenza di Mondadori Retail a Milano, dove la società del Gruppo Mondadori è attiva con 11 punti vendita tra librerie dirette e in franchising.

Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di 250 metri quadrati, con un catalogo di oltre 15.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra narrativa, saggistica e varia. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comics. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli e gift card.

Il Mondadori Bookstore di Milano Crocetta è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. La libreria mette a disposizione di tutti i clienti anche un servizio di ordine via telefono.

