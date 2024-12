Verizon e NVIDIA: partnership per alimentare i workload AI su reti private 5G grazie a Mobile Edge Compute

Verizon ha annunciato una nuova soluzione ideata in collaborazione con NVIDIA per permettere ad un'ampia gamma di applicazioni AI di essere eseguite sull’affidabile rete privata 5G di Verizon con il Mobile Edge Compute (MEC) privato, mostrando alle aziende la potenza trasformativa di questa innovazione. In particolare, il 5G Private Network con Enterprise AI di Verizon unisce la rete privata 5G e MEC privato insieme alla piattaforma software NVIDIA AI Enterprise e i microservizi NVIDIA NIM, per offrire servizi AI potenti e in tempo reale direttamente on-premise ai clienti aziendali. Le demo della novità, condotte dagli ingegneri di Verizon, inizieranno all'inizio del 2025.

“L'AI Generativa, con le sue capacità predittive, è destinata a diventare un elemento principale della trasformazione digitale e della futura crescita aziendale in quasi tutti i settori – dichiara Srini Kalapala, Senior Vice President of Technology and Product Development di Verizon – Stiamo sfruttando i punti di forza unici della nostra rete, tra cui le reti private e la leadership globale di Verizon nel settore del MEC privato, combinandoli con le capacità di calcolo dell'intelligenza artificiale di NVIDIA per abilitare applicazioni AI in tempo reale che richiedono sicurezza, bassa latenza e larghezza di banda elevata. Il continuo investimento nella nostra infrastruttura di rete ci ha permesso di ottenere una posizione unica nel mercato per offrire questi potenti servizi di AI su larga scala, guidando la trasformazione digitale e alimentando la crescita futura delle aziende a livello globale”.

“Le aziende di tutto il mondo si stanno affrettando a integrare soluzioni di intelligenza artificiale in grado di fornire nuovo valore ai loro dipendenti, partner e clienti, supportandoli, al contempo, ad operare con efficienza – osserva Ronnie Vasishta, Senior VP del settore telecomunicazioni di NVIDIA – L'integrazione da parte di Verizon dell’intera piattaforma AI di NVIDIA nella sua nuova soluzione per l’esecuzione di workload AI su reti 5G private rappresenta un grande passo avanti per aiutare le imprese, di ogni dimensione, a raggiungere più rapidamente i loro obiettivi aziendali grazie all'intelligenza artificiale”.

La nuova piattaforma privata 5G basata sull'IA è un'infrastruttura sviluppata da Verizon e NVIDIA, progettata per essere plug & play, facilitando gli sviluppatori di terze parti a innovare con rapidità, permettendo anche le future evoluzioni nel calcolo AI e una vasta gamma di applicazioni di intelligenza artificiale e connettività. La piattaforma è in grado di supportare la multi-tenancy per diversi casi d’uso o clienti, è modulare e scalabile per proporre soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche, e può fornire questi servizi da remoto tramite soluzioni di rete privata portatili o presso la sede del cliente con una rete privata permanente on-site. Lo stack è progettato per gestire applicazioni ad alta intensità computazionale, tra cui modelli generativi di AI per linguaggio (Large Language Models) e modelli visione-linguaggio (Vision Language Models), streaming video, gestione delle trasmissioni, Computer Vision (CV), realtà aumentata/virtuale/estesa (AR/VR/XR), robot mobili autonomi/veicoli a guida automatizzata (AMR/AGV) e applicazioni IoT.

Tra i principali vantaggi della rete privata 5G di Verizon con soluzione Enterprise AI si annoverano:

· Bassa latenza: La rete privata 5G di Verizon garantisce una latenza estremamente bassa, necessaria per l'elaborazione in tempo reale di AI all'edge, fondamentale per applicazioni come la robotica e la realtà aumentata.

· Ampiezza di banda elevata e affidabilità: La larghezza di banda dedicata e l'affidabilità migliorata di una rete privata 5G assicurano prestazioni ottimali per workload AI ad alta intensità di dati.

· Sicurezza e controllo avanzati: Le reti private 5G offrono maggiore sicurezza e controllo sui dati e le applicazioni, aspetti essenziali per le aziende che gestiscono workload AI sensibili.

· Scalabilità e flessibilità: La soluzione può essere personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche di diversi settori e casi d’uso, offrendo scalabilità e flessibilità per la crescita futura.

· Elaborazione AI all'edge: I clienti della rete privata Verizon possono eseguire i loro workload AI e servizi periferici della rete tramite il Mobile Edge Compute, evitando che applicazioni ad alta intensità computazionale attraversino internet. Questo consente di prendere decisioni rapidamente, grazie all'elaborazione e all’inferenza locali.

Uno studio globale sull'intelligenza artificiale condotto da PwC ha rilevato che il 75% dei manager aziendali considera l'AI un vantaggio competitivo dichiarando inoltre che la sta già utilizzando o prevede di farlo. Da un’altra indagine sull’intelligenza artificiale, firmata da McKinsey, emerge che il 50% delle aziende ha adottato l'AI in almeno una funzione aziendale, mentre il 71% prevede di espandere l'uso di questa tecnologia nel prossimo futuro. Questi dati sottolineano l'importanza assunta dalle reti mobili che devono essere in grado di supportare i workload AI nel futuro. Si stima, infatti, che il 5G contribuirà a generare 12 trilioni di dollari della produzione economica mondiale entro il 2035, con i dispositivi abilitati all'AI che svolgeranno un ruolo cruciale nella trasformazione di settori quali sanità, manifatturiero e logistica.

