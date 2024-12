Samsung trasforma l’esperienza artistica ai Musei Vaticani

Samsung Electronics Italia conferma il proprio impegno nel supportare l’innovazione tecnologica della Città del Vaticano, attraverso la donazione di dispositivi elettronici all’avanguardia. Questa iniziativa, volta ad arricchire l’esperienza dei visitatori e a valorizzare il patrimonio artistico e culturale, si concretizza nella fornitura di display e totem touch screen di ultima generazione per i Musei Vaticani e Piazza San Pietro.

L’obiettivo è quello di offrire ai milioni di visitatori che ogni anno frequentano questi luoghi, un’esperienza più coinvolgente, interattiva e accessibile, grazie a tecnologie innovative e intuitive. La donazione testimonia la solida collaborazione tra Samsung e la Città del Vaticano, un legame fondato sulla condivisione di valori e sulla volontà di promuovere la cultura e l’arte attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.

Come parte di questa donazione, presso i Musei Vaticani, sono stati installati 10 totem touch screen Samsung, strategicamente posizionati per arricchire l’esperienza dei visitatori. I totem touch screen con display da 55″ e la loro brillantezza e risoluzione UHD, forniscono informazioni dettagliate sulle opere d’arte, mappe interattive e percorsi personalizzati, garantendo una navigazione intuitiva grazie all’avanzata tecnologia touch screen. La connettività integrata permette aggiornamenti in tempo reale e la gestione da remoto dei contenuti. In più, l’imponente maxischermo The Wall, con la sua straordinaria qualità d’immagine e l’ampio angolo di visione, offre un’esperienza visiva immersiva, trasformando la presentazione di contenuti artistici e informativi in un vero e proprio spettacolo. La tecnologia HDR garantisce inoltre una riproduzione dei colori realistica e dettagliata, catturando l’attenzione dei visitatori e valorizzando al meglio le opere esposte.

Inoltre, in Piazza San Pietro, l’area dedicata allo store da oggi è dotata di un display Samsung ad alta luminosità, ideale per ambienti luminosi, che fornisce informazioni utili ai visitatori riguardo all’offerta di prodotti e alle attività in corso. La sua risoluzione 4K garantisce una visualizzazione nitida e dettagliata, mentre il design sottile ed elegante si integra perfettamente nell’ambiente. L’area dell’ufficio postale, invece, è equipaggiata con un totem touch screen per facilitare l’accesso ai servizi postali e fornire informazioni pratiche sui servizi disponibili.

