ASUS svela i monitor delle serie ROG Strix Gaming, ProArt Display e ZenScreen

ASUS ha annunciato l’anteprima della nuova e versatile gamma di monitor progettati per il gaming, la creazione di contenuti, il lavoro ibrido e l'intrattenimento che verranno presentati nel dettaglio al CES 2025. Tra questi nuovi modelli, risaltano in particolar modo un monitor da gaming ROG Strix superveloce, i versatili monitor ASUS ZenScreen e gli avveniristici display ProArt.

I monitor da gaming delle serie ROG Strix sono pensati per i videogiocatori che esigono il meglio in termini di qualità dell'immagine, frequenza di aggiornamento, tempo di risposta e prestazioni: ed il nuovo modello ROG Strix XG32UCG soddisfa tutti questi requisiti. Questo eccezionale monitor da gaming offre un pannello Fast IPS 4K da 31.5 pollici con supporto al dual mode 4K @ 160Hz e FHD @ 320Hz.

La gamma ASUS ZenScreen è rappresentata al CES 2025 da tre versatili modelli: ZenScreen Smart MS32UC, ZenScreen MB27ACF e ZenScreen MB169CK. ZenScreen Smart MS32UC vanta l’integrazione con Google TV ed il supporto alle ultime funzionalità AI, mettendo produttività e l'intrattenimento al centro e rendendolo perfetto per l’utilizzo in ambienti con spazi limitati in quanto è in grado di offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno su un unico schermo. Al contempo, ZenScreen MB27ACF include una serie di accessori che consentono agli utenti di configurarlo per adattarsi a vari setup di lavoro. Perfetto per chi lavora da remoto oppure da uno spazio di co-working, questo innovativo monitor consente agli utenti di creare su misura il proprio angolo di produttività. Per tutti coloro che sono invece alla ricerca della massima flessibilità, il leggerissimo schermo portatile ZenScreen MB169CK offre ricche opzioni di connettività, rendendolo il compagno ideale per la produttività in movimento.

I più recenti display ProArt rendono possibile raggiungere una precisione cromatica eccezionale grazie alle ultime aggiunte con risoluzioni 6K e 4K alla già ricca gamma prodotti: ASUS ProArt Display 6K PA32QCV e i monitor ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE 4K. Il ProArt Display 6K PA32QCV offre una strabiliante risoluzione 6K con una elevata densità di 216 ppi ed un GAMUT del 98% DCI-P3, fornendo ai creatori più spazio sullo schermo e visuali straordinariamente chiare. Le porte Dual Thunderbolt 4 con Power Delivery fino a 96 watt ed il supporto daisy-chain rendono PA32QCV lo strumento ideale per chi lavora da laptop. Allo stesso modo, il ProArt Display PA32UCE ed il ProArt Display PA27UCGE sono rispettivamente monitor HDR 4K da 32 pollici e 27 pollici e sono in grado di offrire valori fino al 98% DCI-P3 e Delta E < 1 per restituire immagini splendidamente accurate e dai colori strabilianti colori. Entrambi i monitor includono inoltre un colorimetro integrato che ne consente la calibrazione automatica, così da garantire un'accuratezza cromatica a lungo termine. Inoltre, il modello PA27UCGE offre una frequenza di aggiornamento superveloce pari a 160Hz.

ROG Strix XG32UCG

Progettato per i gamer professionisti, ROG Strix XG32UCG vanta un pannello Fast IPS 4K da 31.5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 160Hz, per visuali ultra-fluide. Il supporto alla dual mode consente ai giocatori di passare tra la modalità 4K @ 160Hz a quella FHD @ 320Hz tramite un tasto rapido, permettendo un'esperienza di gioco veramente reattiva ed immersiva nei giochi FPS oppure AAA+. XG32UCG offre supporto alle tecnologie FreeSync™ Premium e G-SYNC, così da abilitare l’accesso al Variable Refresh Rate (VRR) e offrire esperienze di gioco prive di artefatti grafici. Una generosa gamme di opzioni di connettività, tra cui DisplayPort™ 1.4, HDMI® 2.1 e USB-C® con Power Delivery da 15W, garantiscono la massima compatibilità con la maggior parte dei dispositivi. Inoltre, la funzionalità ASUS Display Widget Center consente agli utenti di regolare le impostazioni del monitor, le scorciatoie da tastiera e le impostazioni personalizzate tramite un mouse. Per migliorare ulteriormente le esperienze di gioco, XG32UCG è dotato di integrazioni AI come il supporto alle funzionalità Dynamic Crosshair e Dynamic Shadow Boost, insieme alla tecnologia ASUS Aura Sync.

ASUS ZenScreen Smart MS32UC: una scelta davvero smart

La più recente aggiunta alla rinomata serie ZenScreen Smart che verrà premiata con il CES Innovation Award 2025, ZenScreen Smart MS32UC, arricchisce qualsiasi configurazione con le opzioni di intrattenimento e produttività di Google TV. Rispetto al suo predecessore, il modello ZenScreen Smart MS32UC non passerà certamente inosservato grazie al suo grande display IPS UHD (3840 x 2160) da 31.5 pollici con GAMUT DCI-P3 al 98%, funzionalità migliorate ed esperienze audiovisive più immersive, grazie a due altoparlanti Harman Kardon frontali da 5 watt. ZenScreen Smart MS32UC punta a soddisfare gli standard VESA DisplayHDR 400 e può supportare più formati HDR, tra cui HDR10 e HLG. Inoltre, il monitor offre supporto wireless Miracast e Chromecast. Ampie opzioni di connettività includono una porta USB Type-C con Power Delivery da 90W, porte HDMI, DisplayPort ed un hub USB. C'è anche il WiFi 2.4GHz / 5GHz e il Bluetooth 5.2. Il sistema Google TV integrato garantisce l’accesso a più di 10.000 app, consigli personalizzati e le ultime funzionalità AI supportate da Google. L'app di Streaming Live multipiattaforma integrata consente agli utenti di trasmettere video e contenuti in diretta su quattro diverse piattaforme online contemporaneamente. Inoltre, ZenScreen Smart MS32UC vanta un design elegante e funzionale che include un tessuto acustico speciale ed un pratico e comodo vano sul retro del monitor.

ASUS ZenScreen MB27ACF

ASUS ZenScreen MB27ACF utilizza un pannello IPS QHD (2560 x 1440) da 27 pollici ed offre una fluidità delle immagini superiore grazie alla frequenza di aggiornamento di 100Hz, ideale per l'intrattenimento quotidiano e il gaming occasionale. Progettato per essere sottile e leggero, misura solo 5.4 mm nel suo punto più spesso e pesa meno di 3 kg. Rispetto al modello precedente, MB27ACF offre una dimensione dello schermo più grande, mantenendo lo stesso peso. Offre agli utenti ampie opzioni di connettività, tra cui porte HDMI, USB Type-C con Power Delivery da 70W e un’uscita per cuffie. ZenScreen MB27ACF offre una versatile ed intelligente erogazione audio grazie ad un amplificatore intelligente, subwoofer e uscita a 2.1 canali. Dispone anche del pratico supporto all’ASUS Display Widget Center, consentendo agli utenti di cambiare facilmente le impostazioni del monitor tramite un'interfaccia intuitiva. Un supporto ergonomico C-clamp integrato è progettato per risparmiare spazio e offre regolazioni sull'asse Z che consentono posizioni di visualizzazione comode. Durante la configurazione, il design versatile del supporto ed il kit di aggancio a parete offrono agli utenti la flessibilità di integrare il monitor in diversi setup e flussi di lavoro. ZenScreen MB27ACF è confezionato in materiali certificati FSC ed eco-friendly.

ASUS ZenScreen MB169CK: configurazioni versatili con un supporto 360° rimovibile

ZenScreen MB169CK è un monitor portatile da 15.6 pollici con un pannello IPS FHD ed un supporto a 360° rimovibile che si avvita nel suo inserto per treppiede posteriore, per consentire una migliore regolazione dell'inclinazione sia in modalità verticale che orizzontale. Il supporto può essere facilmente rimosso quando non viene utilizzato e presenta un comodo inserto che consente di montare il monitor a parete. ZenScreen MB169CK include due porte USB-C, mini HDMI e un jack per cuffie. Gli utenti possono regolare facilmente la luminosità, il rapporto di contrasto e la funzione di autorotazione tramite ASUS Display Widget Center. Come il modello ZenScreen MB27ACF, anche il modello ZenScreen MB169CK è confezionato utilizzando materiali certificati FSC ed eco-friendly.

ProArt Display 6K PA32QCV: per guardare oltre l'immaginazione

L'ASUS ProArt Display 6K PA32QCV da 32 pollici presenta un pannello con una risoluzione straordinaria di 6016 x 3384 ed una densità di 216 pixel per pollice (PPI) per offrire una nitidezza d'immagine senza pari e renderlo lo strumento di lavoro ideale per editor video, fotografi e artisti AI. Rispetto ad un monitor 4K della stessa dimensione, PA32QCV offre il 145% in più di spazio a schermo, offrendo ai creatori una tela più grande per i loro contenuti. Con una copertura del 98% DCI-P3 e del 100% sRGB, e puntando alla certificazione VESA DisplayHDR 600, PA32QCV garantisce una riproduzione dei colori ancora più realistica. Questo monitor dispone della tecnologia ASUS LuxPixel che include un rivestimento antiriflesso e a bassa riflessione (AGLR) per un effetto simile a quello della carta. A differenza delle finiture opache tradizionali che ammorbidiscono le immagini, il rivestimento è appositamente formulato per restituire una eccezionale fedeltà dei colori e dettagli ancora più nitidi. Il monitor è Calman Verified e calibrato in fabbrica per garantire un'accuratezza del colore Delta E<2, rendendolo ideale per la color grading. Le soluzioni ASUS Light Sync, che includono sensori di luce ambientale e retroilluminazione, garantiscono un'accuratezza cromatica straordinaria e temperature di colore precise fin dall'avvio. ProArt PA32QCV offre ampie opzioni di connettività, tra cui due porte Thunderbolt 4 con Power Delivery da 96W e supporto daisy-chain. Inoltre, sono supportate connettività DisplayPort 1.4 (con Compressione del Flusso Display), HDMI 2.1 ed è dotato di un hub USB per garantire un'integrazione senza problemi in qualsiasi flusso di lavoro. La funzionalità Auto KVM integrata consente il passaggio ed il controllo senza sforzo tra due laptop oppure tra due PC collegati tramite una singola tastiera e mouse, per ottimizzare e semplificare ulteriormente il multitasking. Il supporto ergonomico del monitor offre agli utenti regolazioni di inclinazione, rotazione, pivot e altezza per la posizione di visualizzazione ideale.

ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE: eccezionale precisione cromatica letteralmente a portata di mano

ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE sono progettati per editor video e coloristi che cercano risoluzione 4K e accuratezza cromatica di livello professionale. Questi monitor HDR 4K da 32 pollici e 27 pollici offrono una luminosità di 600 nit e fino al 98% del GAMUT DCI-P3, per restituire colori ancora più accurati. Entrambi i monitor sono calibrati in fabbrica per raggiungere un'accuratezza cromatica con Delta E<1. La soluzione ASUS Light Sync utilizza il sensore di retroilluminazione per rilevare automaticamente la luminosità della retroilluminazione e la regola per compensare le deviazioni all'avvio, eliminando i tempi di riscaldamento e garantendo prestazioni cromatiche accurate. Allo stesso modo, il sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore del monitor in base all'illuminazione, per restituire colori realistici in qualsiasi ambiente. Questi due monitor supportano molteplici formati HDR, tra cui HLG e HDR10. ProArt Display PA27UCGE offre anche una frequenza di aggiornamento di 160Hz per garantire visuali ultra-fluide. Il colorimetro motorizzato integrato in ciascun monitor facilita il mantenimento dell'accuratezza cromatica del display nel tempo. Entrambi i modelli offrono anche una funzionalità di autocalibrazione automatizzata, così da garantire che il processo non interferisca mai durante l’utilizzo del monitor. ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE offrono un’esperienza complessiva eccezionalmente confortevole, grazie al supporto alla tecnologia ASUS LuxPixel, una suite delle ultime funzionalità del monitor che include tecnologie antiriflesso e a bassa riflessione (AGLR) per ridurre significativamente le riflessioni ambientali distraenti. Una generosa gamma di opzioni di connettività, tra cui DisplayPort su USB-C con Power Delivery da 96W, DisplayPort, HDMI e un hub USB, completano il corredo e garantiscono un'integrazione senza problemi in qualsiasi flusso di lavoro.

