Intel inaugura una nuova era dei computer con AI

Possibilità di condividere monitor, tastiera,

, mouse, storage e file con due PC tramite Thunderbolt.

Ottimizzazione AI all’Edge

Intel ha inoltre presentato una nuova suite di processori per l'edge computing progettata per fornire scalabilità e prestazioni superiori in diversi casi d'uso. I processori Intel Core Ultra offrono una notevole efficienza energetica, rendendoli ideali per carichi di lavoro AI all’edge, con guadagni in termini di prestazioni che superano i prodotti concorrenti in parametri critici come l'elaborazione multimediale e l'analisi AI.

I nuovi processori Intel Core Ultra 9 mostrano enormi miglioramenti delle prestazioni nei carichi di lavoro AI rispetto alla generazione precedente, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le capacità AI edge. Confrontando Intel® Core™ Ultra 9 285H con 185H, le prestazioni sono fino a 2,2 volte superiori nella computer vision di Procyon AI, fino a 3,3 volte superiori in Llama 3 8B e fino a 2,3 volte superiori in diffusione stabile 1.510.

I TOPS da soli non definiscono le reali esigenze di prestazioni in edge. Il processore Intel® Core™ Ultra 7, con circa un terzo di TOPS in meno rispetto al Jetson AGX Orin di Nvidia, batte il suo concorrente con prestazioni multimediali fino a 5,6 volte più veloci, prestazioni di analisi video fino a 3,4 volte più veloci e prestazioni per watt per dollaro fino a 8,2 volte migliori11.

I principali prodotti edge presentati al CES includono:

Processori Intel Core Ultra serie 200S/H/U (nome in codice Arrow Lake).

Processori Intel Core serie 200S/H (nome in codice Bartlett Lake S e Raptor Lake H Refresh).

Processori Intel Core serie 100U (nome in codice Raptor Lake U Refresh).

Processore Intel Core 3 e processore Intel® (nome in codice Twin Lake).

Disponibilità immediata

I sistemi basati sulla serie Intel Core Ultra 200V con piattaforma Intel vPro sono disponibili presso rivenditori online e fisici, nonché tramite i partner OEM, a partire dal 6 gennaio 2025. I sistemi basati sulla serie Intel Core Ultra 200H e U seguiranno con disponibilità a partire da febbraio 2025. I sistemi basati sulla serie Intel Core Ultra 200HX saranno disponibili nella prima metà del 2025, con maggiori dettagli in arrivo più avanti sulla disponibilità del sistema.

I processori desktop da 65 watt e 35 watt della serie Intel Core Ultra 200S e i sistemi OEM saranno disponibili presso rivenditori online e in negozio, nonché tramite i partner OEM, a partire dal 13 gennaio 2025.