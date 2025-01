Samsung espande la gamma Galaxy Ring e aggiorna l'app Samsung Health

Samsung ha annunciato che Galaxy Ring introdurrà due nuove taglie ancora più grandi, 14 e 15, estendendo la gamma da 5 a 15. Inoltre, sarà disponibile in 15 nuovi mercati a partire da febbraio, raggiungendo un totale di 52 mercati.

Inoltre Samsung aggiornerà anche l'app Samsung Health per offrire funzionalità avanzate, che aiuteranno a ottenere un sonno di qualità, andando oltre l'analisi dei modelli di sonno della notte precedente. Gli aggiornamenti includono il rapporto sull'ambiente, la guida agli orari e il tracker per il benessere mentale.

Galaxy Ring, progettato per il comfort con una vestibilità leggera e una durata della batteria prolungata, semplifica il benessere quotidiano con particolare attenzione al sonno. Dal suo lancio globale nel luglio 2024, Galaxy Ring si è espanso in 37 mercati, inclusi Australia, Austria, Bahrein, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Corea, Kuwait, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Galaxy Ring sarà presto disponibile in 15 mercati aggiuntivi, tra cui Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Israele, Giappone, Malesia, Mauritius, Nuova Zelanda, Singapore, Slovacchia, Sudafrica, Taiwan, Vietnam e Zambia. Sarà inoltre disponibile in undici misure, da 5 a 15, comprese le due nuove opzioni più grandi e in tre colori: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.

Oltre all'espansione di Galaxy Ring, i nuovi aggiornamenti all'app Samsung Health offriranno personalizzazione per il monitoraggio della propria salute più personalizzate e complete, supportando un sonno ottimale e una salute generale migliore per una vita quotidiana più sana.

In collaborazione con SmartThings, Samsung Health analizza l'ambiente, valutando fattori come temperatura, umidità, qualità dell'aria e intensità della luce nella stanza. La mattina sarà così possibile ricevere un report con consigli su come ottimizzare le condizioni dell’ambiente circostante. Sarà anche possibile utilizzare SmartThings per regolare automaticamente le impostazioni della stanza, creando l'ambiente ideale per un sonno ristoratore.

La guida agli orari del sonno suggerisce gli orari ottimali per andare a dormire e svegliarsi, adattati a modelli, abitudini e condizioni uniche del sonno di ciascun individuo. Oltre all’analisi del sonno, Samsung Health fornisce approfondimenti pratici per garantire un sonno ristoratore, raccomandando i tempi più adatti in base alla combinazione di qualità del sonno e routine quotidiana.

Un nuovo tracker per il benessere mentale aiuterà a migliorare la salute mentale e a ottenere un sonno migliore gestendo umore, respirazione e livelli di stress. Sarà possibile monitorare i propri stati d'animo e seguire le guide di Samsung Health per esercizi di respirazione e meditazioni, tutto facilmente accessibile all'interno di un unico tracker.

Le nuove misure di Galaxy Ring saranno disponibili per l'acquisto progressivamente a partire dal 22 gennaio.

