Microsoft 365 Copilot Chat: una nuova era per l’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

Microsoft ha presentato Microsoft 365 Copilot Chat, una soluzione per le imprese che aggiunge agenti a pagamento all'esperienza di chat gratuita già esistente per i clienti business di Microsoft 365. Progettata per essere accessibile a tutti i dipendenti e per integrarsi in ogni tipo di organizzazione, Microsoft 365 Copilot Chat combina automazione avanzata, collaborazione in tempo reale e sicurezza aziendale, offrendo un nuovo modo di lavorare, più produttivo e intelligente, affiancandosi alla già esistente soluzione Microsoft 365 Copilot. Questa soluzione combina una chat avanzata alimentata da modelli AI di ultima generazione con agenti personalizzabili per automatizzare processi e migliorare la produttività. Nello specifico include: • Chat AI basata sul web con GPT-4 Consente di eseguire ricerche di mercato, scrivere documenti strategici e preparare riunioni con il supporto dell’intelligenza artificiale. È possibile caricare file come Word, Excel o PowerPoint per analisi, riepiloghi o miglioramenti, collaborando in tempo reale con strumenti come Copilot Pages. • Automazione con agenti personalizzabili Utilizzando un linguaggio naturale, ogni dipendente può creare agenti per automatizzare attività ripetitive e processi aziendali. Gli agenti possono fornire informazioni dal CRM, supportare tecnici sul campo con istruzioni dettagliate o automatizzare flussi di lavoro complessi. • Copilot Control System Il Copilot Control System garantisce protezione dei dati e controllo sull’uso di Copilot e degli agenti, consentendo ai team IT di supervisionare e gestire tutte le attività in modo sicuro ed efficace. Microsoft 365 Copilot Chat è un complemento essenziale per Microsoft 365 Copilot, la soluzione premium di Microsoft che integra funzionalità avanzate per app come Teams, Outlook, Word ed Excel, offrendo un assistente AI personale che si adatta al contesto e alle esigenze specifiche dell’organizzazione.