Microsoft 365: Copilot ora incluso per gli abbonati Personal e Family

Microsoft ha annunciato un'importante novità per gli utenti di Microsoft 365. A partire da oggi Microsoft Copilot e Microsoft Designer saranno inclusi negli abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family, offrendo agli utenti nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la produttività e la creatività.

Ecco i principali dettagli dell’annuncio:

• Copilot nelle app di Microsoft 365: Microsoft estende l’accesso a Copilot, l’assistente AI che supporta gli utenti nel lavoro quotidiano su app come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote. Grazie a Copilot, gli utenti possono beneficiare di suggerimenti avanzati, automazione delle attività e strumenti per migliorare i contenuti in pochi clic.

• Microsoft Designer: ora disponibile per gli abbonati Personal e Family, Designer consente di creare e modificare immagini direttamente in Word e PowerPoint o tramite l’app standalone su web e mobile. Con l’aiuto dell’AI, è possibile generare immagini di alta qualità o perfezionare le proprie foto, rendendo più semplice la creazione di contenuti visivamente accattivanti.

• Crediti AI mensili: ogni abbonato riceverà una quota mensile di crediti AI da utilizzare per Copilot e per generare o modificare immagini con Designer. Questi crediti sono pensati per coprire l’utilizzo standard delle funzionalità AI.

Il costo degli abbonamenti mensili di Micrsofot 365 Personal e Family aumenterà di 3 euro.

