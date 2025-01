eBay e Klarna ampliano la partnership: il "Buy now, pay later" arriva in Italia

eBay e Klarna hanno annunciato l'espansione della loro partnership strategica in mercati europei chiave, inclusa l’Italia. Grazie a questa collaborazione, su eBay gli acquirenti avranno accesso alle opzioni di pagamento "Compra ora, paga dopo" (BNPL, Buy now, pay later) di Klarna, beneficiando di maggiore scelta e flessibilità.

Questa iniziativa offre agli acquirenti di eBay maggiore scelta e flessibilità nei metodi di pagamento e si allinea con le preferenze in evoluzione degli acquirenti moderni. Secondo un recente studio di PYMNTS Intelligence , quasi la metà dei consumatori Gen Z e Millennial ha utilizzato il "Compra ora, paga dopo" negli ultimi 12 mesi. Dopo il successo del lancio in Germania, le opzioni di pagamento flessibili di Klarna saranno disponibili per milioni di acquirenti su eBay in Regno Unito, Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna, con l'obiettivo di espandere ulteriormente la copertura geografica.

In Italia Klarna offre l’opzione "Paga in 3 rate senza interessi". Quindi, grazie all'integrazione di Klarna e al suo servizio "acquista ora, paga dopo" senza interessi, gli acquirenti possono dilazionare il pagamento dei loro acquisti su eBay.

Oltre a Klarna, gli acquirenti su eBay possono utilizzare diverse opzioni di pagamento, tra cui le principali carte di credito e debito e i portafogli digitali. La nuova funzionalità di rivendita, infine, rafforza l'impegno di eBay nel semplificare la vendita sulla piattaforma, ampliando ulteriormente la varietà dell'inventario offerto.

