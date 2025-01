QR code malevoli: Check Point ha rilevato truffe negli aiuti alla popolazione colpita dagli incendi di Los Angeles

Il phishing via e-mail rimane il metodo di attacco principale , con l'88% di tutti i file malevoli consegnati via e-mail. I codici QR sono una parte crescente del panorama del phishing.

I codici QR sono uno strumento in crescita negli schemi di phishing, in quanto appaiono più legittimi e sono più difficili da individuare come malevoli rispetto ai link di phishing tradizionali.