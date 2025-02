TCL lancia FIFA+ Zone e il nuovo canale FAST su TCL Channel

TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC, ha annunciato una collaborazione con FIFA+ (Fédération Internationale de Football Association) per integrare il canale FAST di FIFA+ nella sua piattaforma streaming integrata e gratuita, TCL Channel.

Gli utenti di TCL in Italia, Francia, Spagna, Germania, Brasile, Messico e Australia potranno accedere agli emozionanti contenuti di FIFA senza bisogno di installazioni o costi aggiuntivi. Tra i programmi inclusi, troviamo live action, archivi iconici e documentari esclusivi, che offrono una panoramica completa del mondo del calcio.

La lunga relazione di TCL con il mondo del calcio è ampiamente riconosciuta. In America Latina, TCL è stata sponsor costante della Copa America e della Copa Libertadores, oltre a essere partner della nazionale di calcio brasiliana. In Europa, TCL rafforza la sua presenza attraverso partnership con le più importanti nazionali come quelle di Spagna, Italia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Le partnership di TCL enfatizzano la possibilità di vivere le emozioni del calcio in prima persona.

I contenuti del canale FAST FIFA+ saranno disponibili gratuitamente per gli utenti di TCL e includeranno documentari iconici come “Captains”, “After Diego”, e momenti memorabili delle vittorie delle nazionali nelle FIFA World Cup del 1998, 2006 e 2010.

Come utilizzare l’app TCL Channel:

Accendi il tuo TV TCL

Effettua il login o registrati: nell'angolo in alto a sinistra, accedi o crea un account.

Vai su "Le tue app": nella homepage, individua la sezione "Le tue app".

Trova l'app TCL Channel: scorri verso destra fino a trovare l'app TCL Channel.

Apri l'app: clicca per aprire l'app e inizia a goderti i contenuti gratuiti.

