Vasco Translator E1: taduzioni istantanee e precise in tempo reale

Vasco Electronics ha lanciato il nuovo traduttore auricolare Vasco Translator E1, un dispositivo wearable high-tech. Dotato di due auricolari destri, uno per ciascun interlocutore, il nuovo traduttore funziona con l'app mobile dedicata e gratuita Vasco Connect, disponibile sui sistemi operativi Android e iOS, e in connessione con Vasco Translator V4. Gli auricolari, collegati all'app mobile, supportano 51 lingue e se abbinati a Vasco Translator V4, offrono la traduzione di 64 lingue e internet gratuito a vita.

L'utilizzo di Vasco Translator E1 è comodo e semplice grazie alla funzione di traduzione senza tocco, che consente una conversazione fluida e naturale. Per iniziare una conversazione, non è necessario che l'utente utilizzi il dispositivo o l'applicazione mobile: basta selezionare l'opzione di traduzione senza contatto nell'app, sul dispositivo mobile, o in combinazione con Vasco Translator V4, per parlare senza utilizzare il pulsante sugli auricolari.

Il dispositivo è perfetto anche per conversazioni con più persone: l'applicazione mobile Vasco Connect consente di collegare fino a 10 auricolari Vasco Translator E1 durante una singola conversazione. Ogni auricolare può essere impostato su una lingua differente, che viene automaticamente riconosciuta e tradotta nelle altre. Una conversazione multilingue può essere condotta anche quando il dispositivo è accoppiato con Vasco Translator V4, collegando fino a 6 telefoni.

Vasco Translator E1 utilizza oltre 10 motori di traduzione basati sull'intelligenza artificiale per rendere le traduzioni veloci, precise e semplici. Le soluzioni di Vasco basate sull'intelligenza artificiale sono abbastanza avanzate da distinguere la voce dell'utente dai suoni di sottofondo, come rumori stradali, macchinari e attrezzature in uso, fornendo traduzioni più rapide e accurate. L'intelligenza artificiale viene utilizzata per riconoscere e convertire le parole pronunciate in testo, e quindi tradurle nella lingua scelta.





Vasco Translator E1 offre due modalità di utilizzo: auricolari e altoparlante. La modalità auricolari è ideale per situazioni pianificate, come riunioni di lavoro o appuntamenti, in cui ogni partecipante indossa uno degli auricolari. La modalità altoparlante, invece, è pensata per conversazioni sul momento, come in ristoranti, hotel, negozi o sui mezzi pubblici, dove una persona indossa l'auricolare e l'altra parla nel microfono del dispositivo mobile attraverso l'app Vasco Connect.

Inoltre, il dispositivo include una funzione di traduzione senza tocco, che offre agli utenti maggiore libertà durante le conversazioni. Vasco Translator E1 è particolarmente adatto per le conversazioni di gruppo in ambienti multilingue, consentendo a ciascun partecipante di parlare nella propria lingua, con traduzione automatica in tempo reale. Grazie all'applicazione Vasco Connect, è possibile collegare fino a 10 auricolari, ognuno dei quali può tradurre in una lingua diversa, rendendo il dispositivo perfetto per riunioni internazionali, viaggi di gruppo o eventi multiculturali.

L'utilizzo di Vasco Translator E1 è sicuro dal punto di vista igienico, in quanto non è necessario inserire l'auricolare nel canale uditivo, e la sua flessibilità garantisce un adattamento perfetto pressoché a ogni orecchio. Gli auricolari sono prodotti in Europa con componenti di altissima qualità, con un design premium e intuitivo, premiato con il New York Product Design Award e lo European Product Design Award.

Vasco Translator E1 può essere acquistato sul sito www.vasco-electronics.it a un prezzo di 389€ .

