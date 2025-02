OpenAI: Roll out di ChatGPT search per gli utenti che hanno proceduto con il logout

OpenAI ha reso noto che ChatGPT search è disponibile per tutti gli utenti che hanno proceduto con il logout, per essere provato per la prima volta. Come per gli utenti che hanno accesso, ChatGPT è in grado di effettuare ricerche sul web e fornire risposte rapide e tempestive fornendo link a fonti web direttamente in ChatGPT.

ChatGPT sceglierà di effettuare una ricerca sul web in base a ciò che gli utenti chiedono, oppure saranno essi a scegliere manualmente come effettuare la ricerca facendo clic sull’icona “web search”.

