Amazon apre a Milano il primo negozio fisico in Italia

Amazon ha aperto nel centro di Milano il suo primo negozio fisico in Italia, Amazon Parafarmacia & Beauty, estendendo la propria offerta online di prodotti per la bellezza e la cura della persona in Europa. La curata selezione di prodotti sarà progressivamente disponibile nel corso dell’anno negli store online in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito.

Il negozio Amazon Parafarmacia & Beauty consente ai clienti di esplorare una curata selezione di prodotti di bellezza e cura della persona dei migliori marchi, come Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil, CeraVe e molti altri, beneficiando di consigli e suggerimenti tramite strumenti tecnologici innovativi e consulenze in loco, e di acquistare farmaci da banco e parafarmaci.

Amazon Parafarmacia & Beauty presenta due aree distinte, progettate per rispondere alle diverse esigenze dei clienti:

→ La galleria principale: il cuore del negozio con un’ampia e curata esposizione di prodotti per la bellezza e la cura della persona, raccomandati dai migliori marchi. Le postazioni Place & Learn, attrezzate con display digitali interattivi, permettono ai clienti di conoscere meglio i prodotti di interesse; questi schermi, infatti, riproducono video informativi su uno specifico prodotto quando viene posizionato sull’apposito vassoio a disposizione. I video forniscono ad esempio dettagli sugli ingredienti, modalità di utilizzo o altre informazioni di prodotto. I display posizionati sugli scaffali e le etichette elettroniche, inoltre, facilitano l’esplorazione dei diversi brand, prodotti e categorie.

→ Il derma-bar: un’area dove i clienti possono effettuare gratuitamente l'analisi digitale della propria pelle grazie a strumenti tecnologici e ricevere consigli sui diversi prodotti da parte di esperti di bellezza sulla base del risultato ottenuto. I clienti possono analizzare la tipologia e condizioni della propria pelle in una delle tre postazioni digitali dedicate. Il derma-bar comprende anche stazioni di prova prodotto.

Amazon Parafarmacia & Beauty si trova a Milano, in Piazzale Cadorna 4, a due passi dalle principali attrazioni e opzioni di trasporto della città. Gli orari di apertura del negozio sono dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle 9:00 alle 19:00 il sabato e la domenica.

