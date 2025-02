OnePlus ha presentato il nuovo smartwatch di punta, il OnePlus Watch 3

OnePlus ha presentato oggi il suo nuovo smartwatch di punta, il OnePlus Watch 3, disponibile in Europa e Nord America.

ARCHITETTURA DUAL-ENGINE E BATTERIA A LUNGA DURATA

Il OnePlus Watch 3 ridefinisce i limiti in termini di autonomia e prestazioni, garantendo fino a 3 giorni in modalità uso intensivo, 5 giorni in modalità smart e un’incredibile durata di 16 giorni in modalità risparmio energetico (1, 2, 3).

Questo risultato è stato possibile grazie a una combinazione di innovazioni tecnologiche. La batteria, ora da 631 mAh, offre una capacità maggiore, mentre la tecnologia avanzata OnePlus Silicon NanoStack Battery, la stessa adottata dallo smartphone di punta OnePlus 13, migliora la densità energetica, assicurando una durata prolungata senza compromettere il design sottile. A potenziare ulteriormente le prestazioni è il nuovo chipset BES2800, basato sulla tecnologia 6nm FinFET, che garantisce un significativo miglioramento della CPU e della potenza di elaborazione NPU rispetto alla generazione precedente. Questo aggiornamento non solo rende lo smartwatch più veloce e reattivo, ma ottimizza anche il consumo energetico, estendendo la durata della batteria per un’esperienza d’uso ancora più efficiente.

La Dual-Engine Architecture sviluppata da OnePlus combina due chipset di ultima generazione per offrire il massimo delle prestazioni e dell’efficienza energetica. Il Snapdragon W5 gestisce i processi più complessi, come l'esecuzione delle app di Google, mentre il nuovo BES2800 MCU Efficiency chipset si occupa delle attività in background utilizzando un sistema RTOS a basso consumo. Grazie all’interfaccia ibrida di Wear OS, il OnePlus Watch 3 alterna in modo intelligente i due chipset, ottimizzando automaticamente le risorse per garantire fluidità, reattività e un’autonomia superiore, offrendo così un’esperienza d’uso impeccabile in ogni situazione.

MONITORAGGIO DELLA SALUTE: SEMPLICE, INTUITIVO E PRECISO

Il OnePlus Watch 3 introduce un avanzamento significativo nelle funzionalità di monitoraggio della salute, rendendole ancora più complete e accessibili. Tra le principali innovazioni spicca il 60s Health Check-In, uno strumento rapido ed efficace per ottenere una panoramica dettagliata del proprio stato di salute. Con una semplice pressione del pulsante All-in-One Scan, lo smartwatch elabora un report completo in appena 60 secondi, analizzando sei parametri chiave: frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), benessere mentale, temperatura del polso, qualità del sonno ed età vascolare.

Il OnePlus Watch 3 introduce 360 Mind and Body, una funzione avanzata progettata per aiutare gli utenti a comprendere e migliorare il proprio benessere fisico e mentale attraverso un’analisi multidimensionale. Utilizzando dati chiave come variabilità della frequenza cardiaca (HRV), frequenza cardiaca a riposo e intensità dell’attività fisica, lo smartwatch sfrutta algoritmi avanzati per individuare tendenze, offrendo una panoramica dettagliata dello stato emotivo e dei livelli di stress (8). L’interfaccia intuitiva include anche un’emoji dinamica che cambia espressione in base allo stato psicofisico dell’utente, favorendo una maggiore consapevolezza del proprio equilibrio interiore. Inoltre, in base ai dati rilevati, il dispositivo suggerisce esercizi di respirazione guidata per favorire il rilassamento e il benessere mentale.

MONITORAGGIO FITNESS AVANZATO

Grazie a sensori di ultima generazione e algoritmi ottimizzati, il OnePlus Watch 3 offre un’esperienza di tracciamento sportivo ancora più precisa e affidabile. Il nuovo GPS a doppia frequenza garantisce un rilevamento rapido e accurato, migliorando la misurazione di distanza e percorso—una caratteristica essenziale per gli sport all’aperto, come la corsa, permettendo agli utenti di monitorare le proprie performance con maggiore precisione e affidabilità.

Il OnePlus Watch 3 supporta oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, escursionismo, sci, tennis, badminton, ping-pong, calcio, pallacanestro, boxe e yoga, offrendo un monitoraggio dettagliato per ogni tipo di allenamento. Per gli atleti più esigenti, il dispositivo include 11 modalità professionali, con funzionalità avanzate per un’analisi più completa dei dati. Tra queste, la modalità corsa aggiornata consente di monitorare prestazioni e postura in diversi scenari, aiutando gli utenti a perfezionare la loro tecnica.

Un'altra innovazione chiave è l'analisi del consumo di grassi e carboidrati nelle diverse zone di frequenza cardiaca. Lo smartwatch fornisce dati dettagliati su efficienza della combustione dei grassi, intensità dell’allenamento ed efficacia complessiva dell’esercizio. Queste informazioni permettono agli utenti di gestire meglio l’intensità degli allenamenti, rimanere entro gli intervalli ottimali e ottimizzare le sessioni per risultati più sicuri ed efficaci. In particolare, per chi punta alla perdita di peso, il OnePlus Watch 3 offre un supporto mirato, aiutando a valutare l’efficienza del consumo energetico e migliorare le proprie performance.

ECOSISTEMA ONEPLUS E INTEGRAZIONE CON WEAR OS 5

Il OnePlus Watch 3 esegue l’ultima versione di Wear OS 5, introducendo aggiornamenti significativi alle app Google e una migliore integrazione con l’ecosistema OnePlus. Un grande vantaggio è la possibilità di passare l’orologio a un nuovo smartphone senza necessità di reset, rendendo la configurazione più fluida e immediata. Gmail su Wear OS 5 ora supporta la sincronizzazione delle e-mail e le funzioni di risposta, semplificando la gestione della posta direttamente dal polso. Mentre Google Wallet introduce il supporto per le carte d’imbarco, rendendo i viaggi ancora più pratici e senza intoppi.

CONNETTIVITÀ PERFETTA NELL'ECOSISTEMA ONEPLUS

Quando abbinato a uno smartphone OnePlus, il OnePlus Watch 3 offre una connettività fluida e intelligente, ampliando le funzionalità del dispositivo. Grazie al controllo remoto, è possibile gestire la riproduzione di video su piattaforme come TikTok e YouTube Shorts direttamente dall’orologio. Inoltre, lo smartwatch consente di controllare a distanza la fotocamera dello smartphone, rendendo più pratiche le riprese e gli scatti fotografici (12, 13).

DESIGN PREMIUM E RESISTENZA DI LIVELLO MILITARE

Il OnePlus Watch 3 si distingue per un design elegante e raffinato, caratterizzato da una cassa rotonda in acciaio inossidabile, che conferisce un look classico e di alta qualità. La lunetta in titanio con rivestimento PVD (Physical Vapor Deposition) non solo aggiunge un tocco di lusso con la sua lucentezza unica, ma garantisce anche eccellente resistenza alla corrosione. Il display LTPO flessibile da 1,5 pollici, realizzato in cristallo di zaffiro 2D, offre una maggiore durabilità per l’uso quotidiano e una luminosità ottimale per una leggibilità perfetta in qualsiasi condizione di luce.

Progettato per affrontare le condizioni più estreme, il OnePlus Watch 3 è costruito secondo lo standard militare MIL-STD-810H, garantendo un'elevata resistenza agli stress ambientali. È inoltre dotato di certificazione IP68 e resistenza all’acqua fino a 5ATM (15), rendendolo un compagno affidabile in spiaggia, nel deserto o in acqua dolce. Infine, la nuova corona rotante ridisegnata assicura un’esperienza di navigazione fluida e intuitiva, permettendo agli utenti di accedere rapidamente alle funzioni principali con la massima semplicità.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Il OnePlus Watch 3 sarà disponibile al prezzo di 349,00 € e potrà essere acquistato in Europa e Nord America su OnePlus.com a partire dal 25 febbraio, con preordini disponibili dal 18 febbraio.

Gli accessori ufficiali includono:

Cinturino OnePlus Watch 3 (Emerald Titanium e Obsidian Titanium) disponibile a 34,99 € .

(Emerald Titanium e Obsidian Titanium) disponibile a . Base di ricarica OnePlus Watch 3, in vendita a 29,99 €.

I piani di garanzia e i servizi post-vendita variano in base alla regione di acquisto, secondo i termini e le condizioni applicabili.

OFFERTE E SCONTI

Dal 18 al 25 febbraio, chi effettua il preordine del OnePlus Watch 3 potrà acquistarlo in bundle con le OnePlus Buds Pro 3 (del valore fino a 199,00 €), fino a esaurimento scorte, al prezzo totale di 299,00 €, con un risparmio totale di 50,00 €, fino a esaurimento scorte.

Dal 26 febbraio al 31 marzo, il OnePlus Watch 3 sarà disponibile in bundle con le OnePlus Nord Buds 3 Pro (del valore fino a 79,00 €), fino a esaurimento scorte, al prezzo totale di 299,00 €, offrendo uno sconto complessivo di 50,00 €, fino a esaurimento scorte.

Dal 4 al 31 marzo 2025, sarà attiva anche un'offerta speciale che permetterà di acquistare il OnePlus Watch 3 con uno sconto fino al 40% all'interno di bundle selezionati.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita