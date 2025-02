Lg Gaming Portal arriva sui dispositivi webOs

LG ha annunciato che LG Gaming Portal, l’hub di gaming presente sugli smart TV LG con webOS23 e successivi, arriverà, entro metà anno, su altri dispositivi LG tra cui gli smart monitor e i TV lifestyle come lo schermo touch personale LG StanbyME.

Grazie a questa estensione, LG rende l’accesso ai propri titoli di gioco preferiti ancora più semplice, trasformando LG Gaming Portal un vero e proprio hub all-in-one in grado di offrire una gaming experience personalizzata, grazie ai più recenti giochi AAA, giochi nativi per webOS e app di cloud gaming.







Tra queste ultime, ci sarà nel 2025 una novità importante: da quest’anno infatti, LG aggiungerà il supporto anche per il cloud gaming di Microsoft, Xbox Cloud, che andrà ad aggiungersi ai servizi già supportati, come Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now e a molti giochi nativi delle app webOS.

LG Gaming Portal è accessibile dalla schermata iniziale di webOS e offre un'interfaccia semplice e intuitiva che permette di giocare senza la necessità di console o dispositivi esterni. Gli utenti possono esplorare una selezione di app che include servizi di cloud gaming, giochi per webOS, titoli giocati di recente, la top 10 dei giochi di tendenza, le scelte dell’editor e altre opzioni di gioco.

Per un’esperienza ancora più personalizzata, la sezione "My Page” permette di monitorare i propri progressi, ottenere badge e visualizzare un riepilogo dettagliato del proprio livello all’interno del Gaming Portal. Inoltre, il menù "My Games" consente di creare una libreria personalizzata con i propri titoli preferiti, così da averli sempre a portata di mano.

