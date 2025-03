ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition Stabilisce Sei Nuovi Record di Overclocking

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi che la scheda grafica ROG Astral GeForce RTX™ 5090 OC Edition ha stabilito quattro record mondiali e due primi posti globali nei benchmark 3DMark Port Royal, 3DMark Fire Strike Extreme, 3DMark Time Spy Extreme, UNIGINE Superposition 1080P Xtreme, UNIGINE Superposition 8K Optimized, e GPUPI v3.3 32B.

ROG Astral è la famiglia di schede grafiche top di gamma di ASUS, e questa edizione OC raggiunge “out of the box” una straordinaria velocità di boost clock di 2.580MHz. Una soluzione progettuale all'avanguardia mantiene fresca la potente GPU GeForce RTX 5090: un caratteristico design a quattro ventole ed un pad termico a cambiamento di fase installato sulla GPU assicurano temperature sempre sotto controllo, così da preservare nel tempo la longevità dell'hardware. Inoltre, una camera di vapore brevettata aiuta a prevenire l'accumulo di calore, offrendo un ulteriore strato di protezione per mantenere le prestazioni al massimo. Questa scheda include anche un sistema di controllo in grado di erogare la corretta potenza, così da garantire che la GPU riceva energia stabile ed affidabile.

Le GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 sono dotate di core ray tracing di quarta generazione, in grado di offrire per prestazioni RT di livello superiore, e Tensor Core di quinta generazione, capaci di supportare al meglio tutte le funzionalità DLSS 4 avanzate che aumentano il frame rate. Dispongono anche di processori neurali per produrre frame aggiuntivi di alta qualità e con un utilizzo minimo della memoria. Grazie ad una scheda video GeForce RTX 5090, gli appassionati possono raggiungere una grafica e prestazioni senza pari nei loro giochi preferiti.

Per monitorare le prestazioni record della scheda in tempo reale o regolare i singoli parametri della GPU, gli appassionati possono sfruttare l'applicazione ASUS GPU Tweak III. Le schede grafiche ROG Astral offrono una ulteriore funzionalità esclusiva all'interno di GPU Tweak III, chiamata Power Detector+. Questa funzione può rilevare anomalie su uno qualsiasi dei dodici pin di alimentazione del cavo 12VHPWR o 12V-2x6 collegato alla scheda. Se viene rilevata un’anomalia, l'utente viene immediatamente avvisato che il cavo di alimentazione deve essere controllato ed eventualmente ricollegato. Per ulteriori informazioni su come questa applicazione aiuta ad ottimizzare le prestazioni della GPU, consulta la pagina ufficiale di GPU Tweak III.

La ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition è disponibile per l’acquisto dal 30 gennaio 2025. Quando si acquista questa potente scheda grafica, suggeriamo che gli appassionati si assicurino di avere un alimentatore in grado di assicurare il corretto ed adeguato livello di potenza: ASUS raccomanda l’impiego di un alimentatore ROG Thor III da 1200W con certificazione 80+ Platinum III oppure un ROG Thor III da 1600W con certificazione 80+ Titanium, tenendo in considerazione anche gli altri componenti del sistema, come la CPU, di eventuali impostazioni di overclocking e di tutte le periferiche collegate.

