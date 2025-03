M3 Ultra, creato per spingere i processori Apple verso un nuovo massimo

Apple ha annunciato l'arrivo di M3 Ultra, il chip con le prestazioni più elevante che l'azienda abbia mai creato, con le CPU e GPU più potenti mai viste su Mac, un Neural Engine con il doppio di core e la memoria unificata più elevata di sempre su un personal computer.

M3 Ultra ha una CPU fino a 32‑core, con 24 performance core e 8 efficiency core, permettendo prestazioni fino a 1,5 volte superiori rispetto a M2 Ultra e fino a 1,8 volte superiori rispetto a M1 Ultra. Inoltre, è dotato della GPU più potente di qualsiasi altro chip Apple, con fino a 80 core grafici per performance, fino a due volte più scattanti rispetto a M2 Ultra e fino a 2,6 volte più veloci di M1 Ultra.

L’evoluta architettura grafica nel chip M3 Ultra include la cache dinamica, oltre al mesh shading e al ray tracing con accelerazione hardware, così può sfrecciare tra i carichi di lavoro della creazione di contenuti e i giochi più impegnativi. Il potente Neural Engine 32-core alimenta l’AI e il machine learning (ML), e apre la strada ad Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che integra potenti modelli generativi nel nuovo Mac Studio. Il chip M3 Ultra è progettato per l’AI, con una CPU con acceleratori di machine learning, la GPU più potente che Apple abbia mai realizzato, il Neural Engine e oltre 800 GBps di banda di memoria. Chi lavora a livello professionale con l’AI può usare Mac Studio con M3 Ultra per elaborare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con oltre 600 miliardi di parametri direttamente sul dispositivo: il desktop ideale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il chip M3 Ultra porta su Mac Studio la tecnologia Thunderbolt 5, che permette di trasferire dati con velocità che raggiungono i 120 Gbps, più del doppio rispetto a Thunderbolt 4. Ogni porta Thunderbolt 5 è supportata dal proprio controller, progettato su misura direttamente sul chip. In questo modo ogni porta su Mac Studio ha una larghezza di banda dedicata: l’implementazione Thunderbolt 5 più potente del settore.







UltraFusion, la tecnologia di packaging sviluppata su misura da Apple, utilizza un interposer in silicio incorporato che connette due die M3 Max su oltre 10.000 segnali, offrendo un’impressionante larghezza di banda inter-processore da 2,5 TBps a bassa latenza e facendo rilevare M3 Ultra dal software come un singolo chip.

Con il doppio delle risorse del chip M3 Max, il media engine nel chip M3 Ultra può eseguire ancora più elaborazioni video simultanee. Il chip offre codifica video H.264 dedicata con accelerazione hardware, HEVC e quattro motori ProRes di codifica e decodifica, che consentono al chip M3 Ultra di riprodurre fino a 22 stream di video ProRes 422 a 8K.

Il motore del display supporta fino a otto Pro Display XDR e oltre 160 milioni di pixel.

Il Secure Enclave, insieme all’avvio protetto con verifica hardware e alle tecnologie anti-exploit in fase di esecuzione, garantisce una sicurezza ai vertici del settore.

Per ottimizzare prestazioni ed efficienza, il chip M3 Ultra integra le tecnologie Apple direttamente sul chip: