Torna a Torino Flutter Heroes

L'evento europeo più atteso dagli appassionati di Flutter è tornato: il 12 marzo prossimo, nella cornice dell’UCI Cinema Lingotto di Torino, Flutter Heroes accoglierà una community di sviluppatori italiani e internazionali giunti nel capoluogo piemontese per gli ultimi aggiornamenti del framework open-source a marchio Google.

La conferenza - l’unica dedicata esclusivamente a Flutter in tutto lo scenario europeo - è promossa e organizzata da Fondazione SYX ETS, l’associazione non profit firma di un ampio ventaglio di progetti di successo sul territorio torinese e milanese con finalità filantropiche e formative, soprattutto in ambito tecnologico e di contrasto al gender gap.

Un’agenda ricca, quella di Flutter Heroes, che concorre a rafforzare il ruolo dell’evento come player europeo di riferimento per la divulgazione di aggiornamenti, best practice e implementazioni di Flutter, a tutti gli effetti il framework open source spartiacque nella realizzazione di applicazioni. Tra gli speaker internazionali che interverranno, anche Kendi J, Software Engineer in Flutter Dev e Francois Nollen e Adrien Body, entrambi Staff Engineer di SNCF, la rete ferroviaria nazionale francese la cui applicazione realizzata con Flutter è la più grande d’Europa.

A riprova del successo della kermesse, il numero consistente di sponsor che hanno deciso di supportarla anche nel 2025: Synesthesia e NTT Data (Gold Sponsors), Flutter e Serverpod (Silver Sponsors), oltre a un ampio ventaglio di Supporting Partners.

Per questa edizione, Flutter Heroes si distingue anche per l'introduzione del badge C-Box OPEN, rilasciato dall'ente 1EdTech e compliant EU. Attraverso servizi di tracciabilità digitale di performance, conoscenze, know-how e competenze, C-Box permette di seguire l'evoluzione delle abilità professionali. I partecipanti potranno quindi ottenere un riconoscimento digitale e certificato tramite blockchain della partecipazione all'evento.

