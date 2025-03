Fibra ottica: il vero valore è nei servizi extra

La fibra ottica in Italia è sempre più diffusa, insieme al numero di operatori che propongono offerte per utilizzare questa tecnologia. A differenza del settore di telefonia mobile, dove le tariffe si distinguono per l’infrastruttura utilizzata, per i contenuti (Giga inclusi in particolare) e costi, sul mercato delle connessioni di rete fissa le offerte degli operatori sono molto simili.

Per tentare di differenziarsi, molti provider del settore tendono ad aggiungere dei servizi extra ai loro abbonamenti che possono fare la differenza in fase di scelta da parte dell’utente. La nuova indagine dell’Osservatorio Tariffe di Segugio.it cerca di evidenziare i servizi accessori che vengono proposti accanto alla fibra ottica.

Fibra ottica: poche differenze tra le offerte degli operatori

Considerando la spesa per il primo anno (canone più eventuali costi aggiuntivi per l’attivazione e il modem Wi-Fi), le promozioni proposte dagli operatori prevedono una spesa mensile che va da un minimo di 24,90 euro al mese a un massimo di 30,98 euro al mese (sono considerate le offerte FTTH tra 1 e 5 Gigabit in download e con modem Wi-Fi incluso).

Il 69% delle offerte si caratterizza per una spesa tra 27 euro e 30 euro al mese. Le chiamate illimitate dal telefono fisso non sono più un fattore determinate in fase di scelta, tanto che diverse offerte fibra non prevedono proprio l’utilizzo della linea telefonica. A fare la differenza sono altri bonus che possono tradursi in uno sconto sulla spesa complessiva o nell’accesso a servizi normalmente non inclusi negli abbonamenti.

Cosa offrono gli operatori

L’opzione più diffusa, per differenziare le tariffe fibra ottica, è rappresentata dalle offerte fisso + mobile che garantiscono uno sconto sulla spesa complessiva agli utenti che scelgono lo stesso operatore sia per la connessione Internet casa che per la telefonia mobile.

Questo tipo di promozioni viene proposto dal 50% degli operatori analizzati, con un risparmio annuale, rispetto all’attivazione di due servizi separati, di 44 euro. La metà degli operatori che propone offerte fisso + mobile aggiunge al risparmio sulla spesa anche la possibilità di ottenere Giga illimitati per la SIM, rendendo ancora più conveniente l’attivazione dell’offerta che combina i due servizi.

Un’altra tipologia di servizio aggiuntivo proposto accanto alla fibra è rappresentato dal bundle con un servizio Pay TV, proposto dal 27% degli operatori analizzati. In questo caso, il risparmio non è quantificabile direttamente per via della presenza di molteplici opzioni, con più servizi di streaming o varie promozioni disponibili da abbinare alla fibra ottica. Per chi utilizza già un servizio di questo tipo, però, l’abbinamento con l’abbonamento Internet casa può garantire un risparmio significativo.

Un’altra proposta degli operatori è rappresentata dalla possibilità di utilizzare la rete in fibra ottica fino a 10 Gigabit, per una velocità di connessione superiore. Questo servizio, per ora limitato in termini di copertura ad alcune aree del Paese, viene proposto nel 17% dei casi, con un costo aggiuntivo rispetto al canone mensile dell’offerta “base” che può variare da 5 a 24 euro al mese.

Seguendo una tendenza iniziata alcuni anni fa, diversi operatori impegnati nel settore della fibra ottica propongono anche tariffe luce e gas per le forniture di casa. Nel 25% dei casi, quindi, è possibile accedere a offerte fibra che garantiscono vantaggi su tariffe luce e gas (o viceversa) in modo da ottenere una riduzione della spesa complessiva e, quindi, un risparmio aggiuntivo. Tale vantaggio si può tradurre in uno sconto sul canone della fibra, sul costo di commercializzazione delle tariffe luce e gas oppure sul costo di attivazione dell’abbonamento Internet casa.

