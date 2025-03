ChatGPT per macOS ora modifica direttamente il codice

OpenAI ha annunciato che ChatGPT è stato ulteriormente migliorato per la programmazione. Infatti, l'app per macOS può ora modificare direttamente il codice negli Ambienti di Sviluppo Integrati (IDE) supportati, senza bisogno di copiare e incollare. In questo modo è possibile risparmiare tempo, ridurre gli errori, semplificare le attività a più passaggi e mantenere la concentrazione. A questo link è disponibile un video di demo.



Ecco gli elementi principali:

ChatGPT può ora modificare direttamente il codice negli IDE supportati, tra cui Xcode, VS Code, JetBrains e altri.

È anche possibile attivare l'auto-applicazione in modo che ChatGPT scriva le modifiche al codice senza interruzioni e senza clic aggiuntivi.

È disponibile già da oggi per gli utenti Plus, Pro e Team: basta aggiornare l'app per iniziare a usarla.

Sarà disponibile anche per gli utenti Enterprise, Edu e Free a partire dalla prossima settimana.

Milioni di utenti programmano con ChatGPT e questa è stata la funzionalità più richiesta da quando OpenAI ha lanciato la beta del lavoro con le app a novembre.

