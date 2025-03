Texas Instruments ha presentato il più piccolo MCU al mondo

Texas Instruments (TI) ha presentato il più piccolo MCU al mondo e ampliato quindi la sua gamma completa di MCU MSPM0 Arm Cortex-M0+. Misurando solo 1,38 mm2, all'incirca le dimensioni di un granello di pepe nero, il package WCSP (wafer chip-scale package) per MCU MSPM0C1104 permette ai progettisti di ottimizzare lo spazio sulla scheda per applicazioni come i dispositivi medici indossabili e l'elettronica personale, senza compromettere le prestazioni.

«Nei sistemi di piccole dimensioni, ad esempio gli auricolari di tipo earbud e le sonde mediche, lo spazio sulla scheda è una risorsa scarsa e preziosa», spiega Vinay Agarwal, vicepresidente e direttore generale di MSP Microcontrollers di TI. «Con l'aggiunta del più piccolo MCU al mondo, la nostra gamma di MCU MSPM0 offre possibilità illimitate che rendono possibile realizzare esperienze più smart e connesse nella nostra vita quotidiana».

I consumatori chiedono sempre più spesso che i dispositivi elettronici di uso quotidiano, come gli spazzolini elettrici e le penne stilo, offrano un maggior numero di funzioni in dimensioni più ridotte e a costi inferiori. Per consentire l'innovazione in questi prodotti sempre più piccoli, gli ingegneri sono sempre più alla ricerca di componenti integrati e compatti che consentano loro di aggiungere funzionalità, pur salvaguardando lo spazio sulla scheda. MCU MSPM0C1104 sfrutta i vantaggi della tecnologia del package WCSP, in combinazione con la precisa scelta di funzionalità e gli sforzi profusi da TI per ottimizzare i costi. Le dimensioni del WCSP a 8 sfere sono di 1,38 mm2, il che lo rende il 38% più piccolo rispetto ai dispositivi della concorrenza.

L' MCU è dotato di 16 KB di memoria, un convertitore analogico-digitale a 12 bit a tre canali, sei pin di input/output per uso generale ed è compatibile con interfacce di comunicazione standard come Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART), Serial Peripheral Interface (SPI) e Inter-Integrated Circuit (I2C). L'integrazione di componenti analogici precisi e ad alta velocità nel più piccolo MCU esistente al mondo offre agli ingegneri la flessibilità necessaria per mantenere le prestazioni di elaborazione dei loro sistemi embedded senza dover aumentare le dimensioni della scheda.

Il nuovo MSPM0C1104 va ad aggiungersi alla gamma di MCU MSPM0 di TI, la quale offre scalabilità, ottimizzazione dei costi e facilità d'uso per abbreviare il time to market. Gli MCU MSPM0 di TI propongono opzioni per package compatibili pin-to-pin e set di funzionalità in grado di soddisfare i requisiti in termini di memoria, analogici e di elaborazione in applicazioni per l'elettronica personale e per i settori industriali e automotive. A partire da US $ 0,16 per quantità di 1.000 pezzi, la gamma comprende anche altri piccoli package per contribuire a ridurre le dimensioni della scheda e la distinta base. Questa ottimizzazione e integrazione delle funzionalità nell'intero assortimento permettono agli ingegneri di progettare prodotti di qualsiasi dimensione, riducendo al tempo stesso i costi e la complessità dei propri sistemi.

