Monopoly compie 90 anni e si rifà il look con tre nuove espansioni

Monopoly non è solo un gioco da tavolo: ha lasciato il segno nel cinema, nella moda, nel design e nella cultura di massa. Dal lontano 19 marzo 1935 a oggi ha fatto divertire oltre 1 miliardo di giocatori in 114 Paesi, diventando un’icona pop intramontabile. E per festeggiare il suo 90° anniversario si rinnova con tante novità pronte a stupire e coinvolgere i fan di tutte le età. Dopotutto, chi non ha mai sentito la mitica frase: "Vai in prigione senza passare dal Via!"?



Dopo 90 anni di partite memorabili, il board game più amato al mondo continua a trovare nuovi modi di coinvolgere i fan cementando il proprio status di classico senza tempo destinato a essere amato di generazione in generazione. Con oltre 300 versioni su licenza, moltissime esperienze globali e giochi digitali di grande successo come il popolarissimo Monopoly Go!, questo classico senza tempo continua a conquistare tutti, grandi e piccini. Per festeggiare questo traguardo Hasbro, leader mondiale nel settore dei giochi da tavolo, ha svelato una nuova edizione, accompagnata da tre inedite espansioni. I giocatori di tutto il mondo potranno portare un po’ di novità sui tabelloni grazie a Monopoly In Prigione, Compra tutto e Vinci tutto al parcheggio gratuito, che non solo introducono una modalità di gioco a turni rapidi, ma aggiungono anche elettrizzanti colpi di scena, grazie alla possibilità di vincere soldi, raccogliere nuove carte per farla franca con l’inganno, e comprare ogni spazio sulla plancia, persino la banca stessa!



Ma le sorprese non finiscono qui: il tabellone classico si rifà il look con un design più moderno, una scatola compatta perfetta per ogni occasione e soluzioni innovative per proteggere la banca dai ladri e tenere i pezzi ben ordinati. In più, i giocatori potranno divertirsi con i nuovi design aggiornati di monete e banconote, e fare un tuffo nel passato con le amatissime carte Probabilità e Imprevisti, insieme a carte Proprietà Immobiliari di altissima qualità che esaltano ulteriormente il gameplay. Con una stupefacente grafica moderna, segnalini, case e alberghi più grandi, Monopoly non è mai stato così bello a vedersi. Inoltre, durante la Toy Fair di New York, è stata svelata una nuova applicazione che rivoluzionerà per sempre il gioco. Con la nuova versione Monopoly App Banking, infatti, contanti e banchiere verranno completamente sostituiti da un’app per smartphone, che - da agosto 2025 - gestirà tutte le transazioni del gioco.

