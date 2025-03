Al FuoriSalone 2025, Amazon protagonista con “The Amazing Plaza”

In occasione del FuoriSalone 2025, nell'ambito della mostra-evento INTERNI Cre-Action, Amazon presenta "The Amazing Plaza", un'installazione ideata dallo studio internazionale MAD, che include una curata selezione di prodotti di arredo e di design per la casa disponibili su Amazon.it. L’installazione sarà ospitata nel suggestivo Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano.

"The Amazing Plaza" reinterpreta in chiave contemporanea la piazza italiana, storico cuore pulsante della vita sociale e commerciale. Come nelle piazze tradizionali, dove un monumento centrale ricco di meraviglie da scoprire diventa il fulcro della vita comunitaria, l'installazione si sviluppa attorno a un padiglione che racchiude elementi di straordinario valore, creando un dialogo armonioso tra forme architettoniche classiche e tecnologia all'avanguardia.

L'installazione si articola in tre aree tematiche distinte, presentando un'ampia selezione di prodotti per la casa, l'arredamento, l'illuminazione, la smart home e accessori tecnologici, da quelli più accessibili a quelli più ricercati, con particolare attenzione ai prodotti realizzati dalle piccole e medie imprese italiane. Gli spazi sono arricchiti da un paesaggio sonoro immersivo a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e del Laboratorio di Informatica Musicale dell’Università degli Studi di Milano, e completati da un'esperienza di realtà aumentata sviluppata da StudioAira, dove nastri e scie di colore si muovono dinamicamente creando un dialogo tra spazio reale e virtuale. Caratteristica distintiva è la spettacolare copertura realizzata con strisce di ETFE colorate, che amplificano lo spazio, la luce e l’intera esperienza. Nel cuore dell'elegante padiglione centrale specchiato, concepito come uno spazio di contemplazione, i visitatori potranno ammirare raffinati oggetti di design immersi in un'atmosfera eterea.

"Siamo entusiasti di tornare al FuoriSalone e di prendere parte alla mostra-evento INTERNI Cre-Action con 'The Amazing Plaza', un'installazione nata dalla collaborazione con MAD, che grazie alla sua visione creativa ha saputo trasformare lo spazio in un'esperienza immersiva e coinvolgente per i visitatori – commenta Marco Ferrara, Direttore per l’Europa della categoria Arredamento di Amazon. – Quest'anno, la nostra presenza nel Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano vuole celebrare non solo il design in tutte le sue forme, ma anche consentire ai clienti di esplorare i prodotti di arredo e di design per la casa disponibili su Amazon.it, oltre alle innovazioni che stanno rivoluzionando l'esperienza di acquisto dei nostri clienti. Ancora una volta vogliamo dare particolare risalto alle eccellenze del Made in Italy, patrimonio inestimabile di creatività che da sempre contraddistingue il design italiano nel mondo, confermando il nostro impegno nel valorizzare il connubio di tradizione e innovazione che rende unico il design italiano."

Per MAD, "The Amazing Plaza" rappresenta un'esperienza di architettura fatta di scoperte e riflessi. L'installazione si sviluppa su diversi livelli, coinvolgendo i visitatori in un vortice di colori e possibilità, valorizzato dagli elementi luminosi creati da Artemide, che interpretano la luce come elemento di interazione tra ambiente e individuo, creando giochi di presenza e assenza che trasformano la percezione dello spazio. Le aree che circondano il padiglione centrale ne richiamano lo stile, offrendo al contempo nuove prospettive e trasformando un'esperienza familiare in qualcosa di inaspettato.

“In MAD giochiamo spesso con la realtà e la sua percezione – afferma Andrea D’Antrassi, Associate Partner di MAD. – Con ‘The Amazing Plaza’ abbiamo voluto dare una nuova visione alla Piazza, intesa come spazio di connessioni e di incontri. Possiamo pensarla come ambiente familiare, ma sicuramente la peculiarità dell’installazione non risiede tanto negli elementi iconici che fanno della Piazza un luogo conosciuto, quanto piuttosto nella possibilità che essa rimandi a qualcosa di altro, qualcosa di diverso e nuovo”.

Per arricchire ulteriormente l'esperienza di “The Amazing Plaza”, il Cortile della Farmacia sarà teatro di “The Amazing Talks”, un ciclo di conversazioni con figure di spicco del mondo del Design e dell'Architettura, che condivideranno visioni, esperienze e prospettive sulle tendenze attuali e future del settore.

