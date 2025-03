ASUS svela il nuovo ZenScreen Duo OLED MQ149CD

ASUS ha annunciato la disponibilità dello ZenScreen Duo OLED MQ149CD, un monitor portatile con due schermi OLED che offrono agli utenti uno spazio di lavoro versatile, fornendo una maggiore superficie di visualizzazione rispetto ad un monitor tradizionale da 20 pollici. Ogni pannello vanta una risoluzione di 1920 x 1200 e un rapporto di aspetto 16:10. La tecnologia OLED assicura immagini e testi luminosi e cristallini, che si distinguono anche in ambienti fortemente illuminati.

Questo versatile monitor utilizza una resistente cerniera a 360° ed è dotato di un supporto pieghevole che consente molteplici configurazioni della postazione di lavoro, adattandosi a una vasta gamma di scenari. Le modalità Split, Extended, Independent e Mirror offrono un ulteriore grado di personalizzazione, così da adattarsi a qualsiasi necessità.

Lo schermo portatile MQ149CD rappresenta il perfetto connubio tra eleganza e praticità, grazie all’incredibile peso di soli 1,07 kg e ad un ingombro di soli 14 pollici da chiuso. All’apertura, i suoi due schermi offrono invece un’area equivalente a quella di un monitor da 20 pollici. Inoltre, grazie al peculiare design con cerniera a 360°, il monitor può essere utilizzato in una varietà di posizioni, tra cui la possibilità di rivolgere i due display in direzioni opposte, perfetta per le presentazioni one-to-one.

ZenScreen Duo MQ149CD assicura un’esperienza d’uso sorprendente grazie al suo brillante pannello OLED ed alla tecnologia HDR, permettendo di mostrare oltre un miliardo di colori. Offre una gamma DCI-P3 al 100% di livello cinematografico ed una precisione del colore con Delta E<2, rendendolo il monitor portatile ideale per la produttività e l’intrattenimento. Inoltre, il monitor offre esperienze visive eccezionali grazie alla sua elevata luminosità dell’immagine ed alle tonalità di nero ancora più profonde, supportate da un rapporto di contrasto di 100.000:1. Inoltre, la certificazione Display HDR True Black 400 consente al monitor MQ149CD di offrire dettagli estremamente nitidi e chiari, anche nelle scene più scure.

Lo schermo portatile MQ149CD offre modalità di visualizzazione multiple, utili in ogni scenario di utilizzo. La modalità “Extend” è l’ideale per lavorare e consultare informazioni su diversi schermi, proprio come in una classica postazione da ufficio. La modalità “Split” permette invece al MQ149CD di visualizzare contenuti in una singola vista a cascata, e è l’ideale per utilizzi quali la compilazione di codice, la lettura di lunghi documenti oppure le riunioni online. La modalità “Independent” associa ogni schermo a diverse sorgenti, permettendo quindi un pratico multitasking tra il laptop ed i dispositivi portatili, quali ad esempio uno smartphone, ed è in grado di portare il concetto di produttività ad un livello mai sperimentato prima. Esiste infine la modalità “Mirror” in grado di mostrare lo stesso contenuto su entrambi gli schermi, facilitandone la condivisione.

Inoltre, MQ149CD supporta il software ASUS Display Widget Center, un pratico strumento che consente di regolare facilmente varie impostazioni, tra cui luminosità, contrasto, temperatura del colore e la configurazione multischermo, oltre alla gestione della funzionalità di rotazione automatica che commuta automaticamente il contenuto tra le modalità paesaggio e ritratto.

ZenScreen Duo MQ149CD richiede solo una connessione USB-C per duplicare oppure estendere il display di un laptop compatibile su due schermi. La porta USB-C gestisce la trasmissione dell’alimentazione e del segnale video, per una comodità plug-and-play. La dotazione di due porte USB-C e di una porta Mini HDMI garantiscono inoltre la massima compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi.

ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD è disponibile fin da subito ad un prezzo suggerito di 609 € presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS.

