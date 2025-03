Kaspersky: il 67% dei millennial in Italia non verifica l'autenticità delle proprie connessioni online

Un nuovo studio di Kaspersky ha evidenziato un preoccupante ingenuità nel comportamento digitale dei millennial. Essendo la prima generazione cresciuta con i social media, i millennial si vantano della loro competenza in ambito tecnologico. Secondo i risultati della ricerca di Kaspersky, in Italia il 76% si considera, infatti, il componente della famiglia più alfabetizzato dal punto di vista digitale. Nonostante questa sicurezza, più di sette intervistati su dieci hanno ammesso di non verificare sempre l'autenticità delle proprie connessioni digitali. Questo dato è particolarmente preoccupante, se si considera che il 66% dei millennial ha affermato di aver conosciuto persone online che ritenevano non avessero mostrato la loro vera identità.

Dalla ricerca, emerge che a livello globale più di un millennial su dieci (14%) ha utilizzato un nome falso, ha creato un profilo fake o ha intenzionalmente finto di essere qualcun altro sui social media. Questo dato rileva una tendenza preoccupante: la falsificazione della propria identità digitale non è un comportamento solo di pochi utenti scorretti, ma una pratica adottata da un grande numero di millennial.

Le conseguenze di questi comportamenti sono evidenti: in Italia, il 32% dei millennial ha dichiarato di aver vissuto esperienze negative a causa della troppa fiducia riposta online, mentre il 63% afferma di non fidarsi più di nessuno evitando di instaurare relazioni online. L’aspetto più sorprendente è che, nonostante queste esperienze, il 39% dei millennial italiani dichiara di continuare a fidarsi delle informazioni condivise all'interno delle proprie community online.

