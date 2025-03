Amazon festeggia l’arrivo della bella stagione con la Festa delle Offerte di Primavera

Amazon ha annunciato l’arrivo della Festa delle Offerte di Primavera. Dalle 00:00 di martedì 25 marzo fino alle 23:59 di lunedì 31 marzo, nella vetrina dedicata www.amazon.it/springdealdays, i clienti potranno risparmiare alla grande su tutto ciò di cui hanno bisogno per celebrare l’arrivo della bella stagione.

Un sondaggio di HarrisX ha rilevato che la primavera è il periodo dell’anno in cui il 69% degli italiani che acquistano online, ricerca maggiormente prodotti di uso quotidiano, seguiti da abbigliamento e calzature (54%), attrezzature per lo sport e le attività all’aria aperta (27%) e prodotti per la bellezza e il benessere (22%). Nel complesso, l'81% preferisce trovare un'offerta su un prodotto che aveva programmato di acquistare (rispetto al 19% che ritiene più stimolante un'offerta su qualcosa che gli piace ma per cui non aveva programmato l’acquisto). Inoltre, il 47% degli italiani sceglie proprio questo periodo dell’anno per risparmiare e la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon offre loro un’opportunità ulteriore per vivere un’esperienza di acquisto soddisfacente, approfittando di offerte su centinaia di migliaia di prodotti in tutte le categorie, tra cui casa, elettronica, PC, cucina, moda, bricolage e fai da te. Inoltre, i clienti potranno approfittare di offerte su migliaia di prodotti di marchi Made in Italy come De’ Longhi, Lavazza e Clementoni e articoli delle piccole e medie imprese italiane, scoprendoli e acquistandoli all’interno della vetrina dedicata disponibile nei negozi online di Amazon in Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia.

"Siamo felici di offrire ai nostri clienti la possibilità di risparmiare con centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie per prepararsi al meglio all’arrivo della bella stagione", ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU. "Amazon.it offre prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l'anno e i nostri clienti dimostrano di apprezzare sempre molto la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. I dati che emergono dal sondaggio di HarrisX sono molto chiari: per il 44% degli italiani che acquistano online, la presenza di offerte e di opportunità di risparmio rappresenta uno dei motivi principali quando si tratta di scelte d’acquisto. Inoltre, ritengono che una politica di prezzo trasparente, senza costi nascosti (50%) e un'ampia selezione di prodotti (35%) siano tra i fattori chiave dell’esperienza di acquisto online. Alla luce di questi risultati, non vediamo l’ora di soddisfare le loro esigenze per lo shopping di stagione con questa nuova edizione del nostro evento di offerte primaverile."

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon saranno disponibili dal 25 al 31 marzo moltissime offerte su prodotti selezionati di grandi marchi come Finish, Huawei, HP, Bialetti, Samsonite e Nike.

