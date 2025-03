Xbox lancia il nuovo Xbox Adaptive Joystick

Durante il Microsoft Ability Summit, Xbox ha annunciato la disponibilità all’acquisto del nuovo Xbox Adaptive Joystick.

Progettato in collaborazione con la community Gaming and Disability, l'Xbox Adaptive Joystick è un controller cablato pensato specificamente per i giocatori con mobilità ridotta. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato nelle configurazioni di gioco esistenti per console Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 11. Inoltre, è stato ideato per funzionare in combinazione con altri controller Xbox, come l'Xbox Adaptive Controller, l'Xbox Wireless Controller e l'Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

L'Xbox Adaptive Joystick è disponibile esclusivamente sul Microsoft Store .

