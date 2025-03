In forte crescita il mercato dei profumi online

I profumi non sono semplici fragranze: evocano ricordi, risvegliano emozioni e, in alcuni casi, riescono anche a trasformare una giornata con poche gocce. E quale momento migliore per celebrarli se non il primo giorno di primavera?

In occasione della Giornata Internazionale del Profumo che si celebra il 21 marzo, Trovaprezzi.it ha analizzato il mercato dei profumi online, evidenziando come si tratti di un settore in continua crescita e sempre più centrale nelle abitudini di acquisto degli italiani.

Nel 2024 le ricerche di profumi su Trovaprezzi.it hanno superato i 4,1 milioni, registrando un incremento significativo (+40%) rispetto ai 3 milioni dell’anno precedente. Il 2025 sembra essere iniziato con il piede giusto: nei primi due mesi le ricerche sono aumentate del 44% rispetto allo stesso periodo del 2024, passando da 494mila a 712mila. Un segnale chiaro che il profumo continua a essere un accessorio irrinunciabile per molti italiani.

Le fragranze più desiderate del 2025

Sauvage di Dior si conferma un’icona senza tempo, dominando le preferenze degli utenti. Tra le fragranze femminili più amate spiccano La Vie Est Belle di Lancôme e J’Adore di Dior, sempre ai vertici delle classifiche. Inoltre, Chanel N°5, simbolo dell’eleganza senza tempo, continua a mantenere il suo posto tra le fragranze più apprezzate.

Ma non mancano anche le novità come Intense Café di Montale, un profumo dalle intense note gourmand e orientali, e Devotion di Dolce & Gabbana, fragranza sofisticata e avvolgente.

Quando si parla di maison più ricercate, Dior e Chanel restano le preferite dagli utenti italiani, seguite da Dolce & Gabbana, Narciso Rodriguez e Giorgio Armani.

Un dato interessante è la crescente popolarità di Montale, un brand che sta conquistando sempre più appassionati grazie alle sue fragranze intense e persistenti.

Andamento dei prezzi

Dopo un biennio caratterizzato da un generale aumento dei prezzi, nel febbraio 2025 il costo dei profumi sembra essersi stabilizzato. Ad esempio, il miglior prezzo per Dior Sauvage Eau de Parfum 60ml si è mantenuto costante intorno ai 68 euro sia nel 2024 che nel 2025, mentre il miglior costo di La Vie Est Belle di Lancôme 30ml si attesta stabilmente sui 42 euro.

Alcune fragranze hanno registrato addirittura una riduzione di prezzo: Chanel N°5 Eau de Parfum 50ml costa quasi il 9% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la versione da 200ml ha visto un calo dell’11%.

Chi sono gli amanti del profumo?

L’analisi di Trovaprezzi.it traccia un identikit degli appassionati di profumi: il 67% delle ricerche proviene da donne, mentre gli uomini, in crescita, rappresentano il 33%.

La fascia d’età più attiva è quella tra 25 e 44 anni, che raccoglie quasi la metà delle ricerche, seguita dalla fascia 45-54 anni (21%) e 55-64 anni (13%).

Dal punto di vista geografico, la regione con il maggior numero di ricerche è la Lombardia (32,8%), seguita dal Lazio (15,8%) e dalla Campania (7,8%). Completano la top 6 Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte.

