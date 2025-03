Arriva in Italia Sharesub, la piattaforma che consente di condividere gli abbonamenti

Gli abbonamenti digitali sono diventati un vero e proprio “lusso necessario”. Che si tratti di film, musica o sport, gli europei spendono centinaia di euro all'anno per accedere ai contenuti delle loro piattaforme preferite. Ma quanto pesa davvero tutto questo sui bilanci familiari? Una ricerca di Sharesub, piattaforma fintech francese leader nel co-abbonamento, svela cifre sorprendenti e nuove soluzioni per risparmiare senza rinunciare al divertimento. Il costo medio annuale di tutti gli abbonamenti combinati per paese europeo è di 600€ per l’Italia, 780€ per la Francia, 814€ per il Regno Unito, 720€ per la Spagna e 684€ per la Germania. Costi che di recente sono cresciuti anche per via dei prodotti offerti dalle varie piattaforme.

Infatti se Netflix, DAZN, Spotify, Amazon Prime, Disney+ sono diventati i compagni di viaggio della vita di ciascuno e sono argomenti di conversazione durante la vita quotidiana, queste piattaforme sono diventate anche una spesa che, spesso, pesa parecchio sull’equilibrio delle nostre finanze. Eppure, c’è chi non rinuncia e trova il modo di restare aggiornato su serie TV, Champions League o sull’ultimo album del proprio cantante preferito, condividendo i propri abbonamenti a queste piattaforme – e quindi il costo – con altri utenti grazie a piattaforme come Sharesub.

La piattaforma francese consente ai suoi fruitori di non rinunciare a film, musica, giornali e sport, offrendo loro una soluzione smart, conveniente e collaborativa che permette di risparmiare condividendo il meglio del digitale. Fondata nel 2020 e presente in 33 paesi, Sharesub permette - attraverso un’esperienza fluida e intuitiva - di condividere i costi di abbonamento per numerosi servizi digitali, tra cui le piattaforme di streaming video (Netflix, Disney+, Amazon, DAZN); servizi musicali (Spotify, Youtube, Deezer); abbonamenti alla stampa (Readly); strumenti educativi e pratici (Duolingo, Microsoft, Dropbox).

