Arriva a Torino l’evento mondiale per i collezionisti di schede telefoniche

Arriva a Grugliasco (TO) la seconda edizione della fiera “PIM - Phonecards International Meeting”, evento di riferimento mondiale per il collezionismo di schede telefoniche. L’evento si terrà dal 4 al 6 aprile prossimi presso il salone La Nave del Parco Culturale Le Serre (via Tiziano Lanza 31), con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comune di Grugliasco.

L’evento vanta la partecipazione di espositori da tutto il mondo, con rappresentanti da Sudafrica, Cina, Australia, Israele e quasi tutti i paesi europei.

Questa forte presenza internazionale fa della fiera un’occasione imperdibile per lo scambio di materiale collezionistico e un punto d’incontro per appassionati, esperti e curiosi.

Ma il collezionismo non è solo una passione: alcune schede telefoniche hanno un valore di mercato sorprendente. Tra i pezzi più ricercati, spicca la famosa scheda SIP con la Torre di Pisa, il cui valore può raggiungere i 5.000 euro. Molte altre schede rare possono rappresentare un piccolo tesoro per chi le possiede.

Dopo 25 anni a Parigi e l’edizione 2024 a Milano, la fiera PIM trova una sede definitiva nel torinese, terra simbolo delle telecomunicazioni in Italia. Torino, infatti, è la città che ha visto nascere la SIP e ospita tuttora la sede di Urmet, due realtà fondamentali nello sviluppo della telefonia italiana.

La scelta di Torino non è casuale: l’Italia è stata pioniera nell’invenzione della scheda telefonica, un’idea nata nel 1975 grazie al lavoro di tecnici italiani. Il legame tra la città e la storia delle telecomunicazioni rende Grugliasco il luogo ideale per un evento di questa portata.

La fiera PIM non è solo per collezionisti. L’evento è pensato anche per i nostalgici degli anni ‘90 e 2000, che potranno rivivere i tempi in cui le cabine telefoniche erano un punto di ritrovo per chiamare amici e familiari. Saranno esposti telefoni d’epoca dagli anni ‘70 ai ‘90, per un vero e proprio viaggio nella storia della comunicazione.

Inoltre, molti visitatori approfittano della fiera per far valutare la propria collezione o per scoprire se schede ereditate o ritrovate possano avere un valore significativo. Gli esperti presenti saranno disponibili per stima e consulenza gratuita.

L’ingresso alla fiera è gratuito per tutti i collezionisti e visitatori.

Orari di apertura al pubblico:

Venerdì 4 aprile: 12:00 - 18:30

Sabato 5 aprile: 10:00 - 18:30

Domenica 6 aprile: 10:00 - 17:00

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita