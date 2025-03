Apple: la Worldwide Developers Conference torna la settimana del 9 giugno

Apple ha annunciato che l’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) si terrà online dal 9 al 13 giugno 2025. Sviluppatori e studenti avranno anche l’opportunità di celebrarne l’inizio di persona durante l’evento speciale di apertura all’Apple Park il 9 giugno.

La conferenza offrirà accesso esclusivo ai team esperti di Apple, oltre a fornire informazioni approfondite su nuovi strumenti, framework e funzioni.

“Siamo felici di celebrare questa nuova edizione della WWDC insieme alla nostra community di sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo”, ha commentato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple. “Non vediamo l’ora di presentare gli strumenti e le tecnologie più recenti che aiuteranno ogni developer a continuare a innovare”.

Seguendo il Keynote, sviluppatori e studenti avranno l’opportunità di scoprire le ultime novità in materia di software e tecnologie Apple. Potranno anche seguire le varie sessioni della WWDC25 durante l’intera settimana nell’app Apple Developer, sul sito web Apple Developer e tramite il canale YouTube Apple Developer. La conferenza di quest’anno includerà diverse sessioni video e varie occasioni per interagire direttamente con i team di ingegneria e design di Apple durante i laboratori online.

Per celebrare l’inizio della WWDC, il 9 giugno Apple terrà anche un evento in presenza durante il quale sviluppatori e sviluppatrici avranno l’opportunità di guardare il Keynote e il Platforms State of the Union all’Apple Park, di parlare con esperti ed esperte Apple in occasione di laboratori individuali e di gruppo, e di partecipare ad attività speciali. I posti saranno limitati; i dettagli su come richiedere di poter partecipare sono disponibili sul sito web della WWDC25.

