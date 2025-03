Zepp App introduce Food Logging, la nuova funzione analizza i valori nutrizionali del pasto con un solo clic!

Amazfit introduce un'innovativa funzione nel suo ecosistema: la registrazione dei pasti. Questa nuova feature, disponibile nell'app Zepp – che raccoglie e analizza i dati di allenamento e recupero dagli smartwatch e dagli anelli intelligenti Amazfit – permette di valutare rapidamente il pasto consumato in termini di calorie, carboidrati, proteine e grassi.

La registrazione degli alimenti tramite l'app Zepp avviene attraverso l'analisi delle foto dei pasti scattate con lo smartphone oppure tramite descrizioni inserite manualmente. In entrambi i casi, algoritmi avanzati basati su AI GPT-4o calcolano le porzioni e il valore nutrizionale del cibo.

Inoltre, la funzione Food Logging fornisce report settimanali che non solo evidenziano tendenze e abitudini alimentari, ma indicano anche eventuali surplus o deficit calorici post-allenamento. Grazie a queste informazioni, gli atleti di discipline di forza o resistenza – come HYROX, corsa o ciclismo – possono monitorare in modo più efficace il proprio peso e gestirne l'aumento o la riduzione in modo sicuro e consapevole.

In entrambi i casi, la registrazione degli alimenti tramite l'app Zepp può fornire suggerimenti e notifiche per avvisare l'utente di un'eccessiva assunzione calorica.

Questo servizio, completamente gratuito, arricchisce l’ecosistema Amazfit, integrandosi perfettamente con le altre funzionalità già disponibili.

L’ecosistema Amazfit comprende gli smartwatch sportivi Amazfit Active 2, Cheetah, Balance e T-Rex 3, l’Amazfit Helio Ring per il monitoraggio dei processi rigenerativi e diversi servizi di intelligenza artificiale: Zepp Aura, che aiuta gli atleti a migliorare la qualità del sonno (gratuito con l'acquisto di Amazfit Helio Ring), e Zepp Coach, che offre piani di allenamento personalizzati (anch’esso gratuito).

