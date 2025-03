vivo presenta il suo primo visore Mixed Reality

vivo ha presentato nel corso del Boao Forum for Asia 2025 le sue nuove tecnologie d’avanguardia, tra cui la Blue Technology Matrix (BlueImage, BlueLM, BlueOS, BlueChip, BlueVolt), il nuovo ecosistema vivo Vision con il suo primo visore Mixed Reality (MR headset), gli sviluppi nel campo del 6G e molto altro.

Hu Baishan, Executive Vice President e Chief Operating Officer di vivo, nonché Presidente del vivo Central Research Institute, ha sottolineato come l’industria della telefonia mobile rappresenti un microcosmo dell’innovazione tecnologica cinese, e come l’evoluzione di vivo ne rifletta il progresso. Ha inoltre approfondito i principi guida che hanno orientato lo sviluppo dell’azienda negli ultimi trent’anni, articolandoli lungo tre direttrici fondamentali: visione a lungo termine, centralità del pensiero umanistico e valorizzazione della collaborazione e del successo condiviso.

Nel suo intervento al Boao Forum for Asia 2025, Hu Baishan ha evidenziato come, nel corso degli ultimi decenni, l’industria della telefonia mobile abbia agito da "incubatrice" per nuove industrie, trasformando radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Oggi, i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica rappresentano il vertice delle conquiste tecnologiche, sia nel mondo digitale sia nel fisico. Tuttavia, queste due dimensioni rimangono ancora parzialmente indipendenti e non perfettamente integrate.







Secondo Hu, l’industria mobile – con la sua enorme base di utenti, un ecosistema tecnologico all’avanguardia e una vasta gamma di scenari applicativi – può svolgere un ruolo chiave nel colmare il divario tra digitale e fisico. In questa visione, la robotica potrebbe rappresentare la naturale evoluzione del settore mobile, unendo la connettività digitale alle capacità fisiche. Un futuro che continuerà a mettere al centro i valori umanistici, con un’attenzione costante agli scenari d’uso e alla creazione di esperienze sempre più coinvolgenti e personalizzate.

Hu ha inoltre annunciato la fondazione ufficiale del vivo Robotics Lab. Facendo leva su oltre un decennio di esperienza nella Blue Technology – in ambiti come i modelli di apprendimento AI su larga scala e l’imaging – e sulle competenze acquisite nella computazione spaziale in tempo reale grazie a vivo Vision, il laboratorio si concentrerà sullo sviluppo di due aree chiave della robotica: il “cervello” e gli “occhi” dei robot. Parallelamente, vivo indirizzerà la propria ricerca verso il mercato consumer, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni robotiche anche per un utilizzo personale e domestico. L’intento è quello di portare la tecnologia fuori dai laboratori e integrarla nella quotidianità delle persone, puntando su innovazioni progressive in grado di rispondere concretamente alle esigenze reali degli utenti, attraverso sviluppi iterativi e continui miglioramenti.

La presentazione di vivo Vision, svelato per la prima volta proprio al Boao Forum, rappresenta un momento cruciale nel percorso del brand verso le tecnologie di realtà mista. Guardando al futuro, vivo immagina un mondo in cui la robotica migliora la vita quotidiana, e si impegna a collaborare con partner del settore per portare soluzioni robotiche intelligenti nelle case di tutto il mondo.

