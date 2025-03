Ecommerce, boom per gli occhiali da sole: +126% nel 2024

Acquistare occhiali da sole online? Fino a qualche anno fa sembrava impensabile, ma oggi è una tendenza in forte crescita. Grazie alla possibilità di effettuare resi con facilità e alla maggiore propensione a provare in negozio prima dell’acquisto online, il mercato digitale degli occhiali da sole sta vivendo un vero e proprio boom.

Secondo i dati di Trovaprezzi.it nel 2024 le ricerche di occhiali da sole sono aumentate del 126% rispetto al 2023, passando da 319mila a oltre 721mila.

E il 2025 è iniziato ancora meglio: nei primi due mesi dell’anno le ricerche hanno già raggiunto quota 88mila, con +188% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli occhiali più desiderati del 2025

Ray-Ban si conferma il brand leader nelle ricerche online, conquistando quasi la metà delle preferenze degli utenti. A buona distanza seguono Oakley, Prada e Persol, che si dividono le restanti quote di interesse.

Tuttavia, il 2025 potrebbe segnare un’inversione di tendenza: nei primi due mesi dell'anno, il modello di occhiali da sole più cercato non appartiene a Ray-Ban, ma a Saint Laurent, con il Mica SL 276 in cima alle preferenze.

Subito dopo troviamo il Prada PR15WS, mentre Ray-Ban mantiene comunque una forte presenza nel ranking, occupando le posizioni successive con modelli come il Mega Wayfarer RB0840S e il Wayfarer Ease tartarugato.

Un dato significativo riguarda il drastico calo di interesse per la collezione di occhiali da sole di Chiara Ferragni, che nel giro di due anni ha subito una vera e propria disfatta in termini di ricerche online. Tra il 2023 e il 2024, le ricerche sono diminuite del 62,4%, segnalando già una perdita di attrattiva tra i consumatori. Tuttavia, il crollo più evidente si è verificato nei primi due mesi del 2025, con una riduzione dell’88,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi dati evidenziano come, al momento, il nome di Chiara Ferragni non rappresenti più un traino per le vendite di questa categoria di prodotto.

L’analisi delle preferenze degli utenti rivela che la forma più ricercata per gli occhiali da sole è quella ovale, con il 21% delle ricerche.

A seguire, con il 17% delle preferenze ciascuna, troviamo le montature rettangolari e rotonde, molto apprezzate per la loro versatilità. Le montature squadrate e geometriche si attestano entrambe all’11,5%, seguite dagli intramontabili modelli a goccia (9%) e dallo stile Cat Eye (9%), che continua a riscuotere interesse, soprattutto nel pubblico femminile.

Chiudono la classifica le montature sportive, che rappresentano il 4% delle ricerche, segno di una nicchia di mercato più ristretta ma ben definita.

Trend di prezzo

L’acquisto di occhiali da sole online è fortemente influenzato dal dynamic pricing, con oscillazioni di prezzo anche significative nel corso del tempo.

Confrontando i migliori prezzi disponibili a febbraio 2024 e febbraio 2025, emergono variazioni rilevanti: ad esempio, il modello Saint Laurent Mica SL 276 ha registrato un calo del 18,5%, passando da 195€ a 158,90€. Al contrario, il Prada PR15WS ha subito un lieve aumento di prezzo del 3,6%, passando da 168€ a 174€. Anche i modelli Ray-Ban evidenziano dinamiche differenti: il Wayfarer Ease tartarugato è aumentato del 9,3%, passando da 89,50€ a 97,80€.

Queste fluttuazioni dimostrano come la comparazione dei prezzi sia uno strumento indispensabile per i consumatori che desiderano acquistare al miglior prezzo, evitando rincari e approfittando delle migliori offerte disponibili online.

Identikit del consumatore online del 2025

Il pubblico che cerca occhiali da sole online è equamente diviso tra uomini (52%) e donne (48%), con la fascia d’età 35-44 anni che risulta la più attiva (26% delle ricerche). A livello geografico, la Lombardia guida la classifica con il 33% delle ricerche, seguita da Lazio (16%) e Campania (8%). Le regioni più attive ogni 1.000 abitanti, invece, sono sempre la Lombardia (2,8 ricerche) e il Lazio (2,4), seguite però dal Trentino-Alto Adige (1,5 ricerche).

