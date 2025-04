Apple Intelligence disponibile in italiano

Apple Intelligence, il sistema di intelligenza di Apple, è ora disponibile per più utenti nel mondo grazie al supporto per otto nuove lingue. Con le release di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, Apple Intelligence è infatti disponibile in italiano, oltre che in francese, tedesco, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano e cinese (semplificato), e nella variante di inglese locale per Singapore e India. Inoltre, gli utenti di iPhone e iPad dell'Unione Europea possono ora accedere per la prima volta alle funzioni di Apple Intelligence.

Grazie a questi nuovi aggiornamenti, gli utenti possono riscrivere, rivedere e riassumere testi con gli Strumenti di scrittura, o rispondere con un tap usando la funzione Risposta veloce; e per chi comunica in più lingue supportate da Apple Intelligence, queste funzioni si adattano alla lingua usata da chi scrive. L’utente può anche rimuovere gli elementi indesiderati dalle immagini con Ripulisci, scoprire nuovi modi per esprimersi dal punto di vista visivo con Image Playground, e creare l’emoji perfetta per ogni occasione con le Genmoji.

L’intelligenza visiva sfrutta poi Apple Intelligence per aiutare chi ha un iPhone a saperne di più sull’ambiente circostante. E ChatGPT integrato in Siri e negli Strumenti di scrittura permette di attingere dalle informazioni di ChatGPT senza dover passare da un’app all’altra, per fare di tutto in modo più semplice e più veloce che mai.

Apple Intelligence rappresenta anche un importante passo della privacy nell’AI. Si comincia con l’elaborazione on-device: significa che molti dei modelli che danno vita a Apple Intelligence vengono eseguiti interamente sul dispositivo. Per le richieste più complesse, che necessitano di modelli più grandi, Private Cloud Compute estende al cloud la privacy e la sicurezza di iPhone, per mettere a disposizione risorse ancora più potenti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita