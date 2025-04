Kaspersky: aumento dell'83% del phishing legato alle criptovalute

Secondo il nuovo Financial Cyberthreats Report di Kaspersky il numero di utenti che hanno riscontrato trojan per il mobile banking è aumentato di 3,6 volte rispetto al 2023, mentre i casi di phishing legati alle criptovalute sono cresciuti dell'83,4%. Allo stesso tempo, sebbene gli attacchi bancari tradizionali sui PC siano diminuiti, è stata registrata una crescita dei furti di criptovalute. Questi dati emergono dal nuovo Financial Cyberthreats Report di Kaspersky, che fornisce un'analisi approfondita delle minacce informatiche finanziarie nel 2024.

Nel 2024, i cybercriminali hanno continuato a indirizzare gli utenti verso pagine di phishing e truffe che imitavano i siti web di brand noti e di aziende del settore finanziario. Le banche sono risultate l'obiettivo principale nel 2024, rappresentando il 42,6% dei tentativi di phishing finanziario, in aumento rispetto al 38,5% del 2023.

Amazon Online Shopping è stato il sito web più imitato dai cybercriminali nel 2024, con il 33,2% di tutte le pagine di phishing e truffa destinate agli utenti di negozi online. Gli attacchi ad Apple sono diminuiti di quasi 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, scendendo al 15,7%, mentre le truffe su Netflix sono aumentate leggermente, raggiungendo il 16%. Nel frattempo, l'interesse dei truffatori per il mercato Alibaba è cresciuto significativamente, con la sua quota passata dal 3,2% nel 2023 all'8% nel 2024.

Nel 2024, i sistemi di pagamento sono stati imitati nel 19,3% degli attacchi di phishing finanziario rilevati e bloccati dai prodotti Kaspersky (19,9% nel 2023). PayPal è stato il brand più colpito, ma la percentuale di attacchi a esso correlati è scesa dal 54,7% al 37,5%. Al contrario, gli attacchi a Mastercard sono quasi raddoppiati, passando dal 16,6% del 2023 al 30,5% del 2024. Tra i primi cinque brand più attaccati, American Express e Cielo hanno sostituito Visa, Interac e PayPal.

Nel corso dell’anno si è registrato un aumento vertiginoso degli attacchi di phishing e truffe legati alle criptovalute. Le tecnologie antiphishing di Kaspersky hanno bloccato 10.706.340 tentativi di accesso a link di phishing per criptovalute, con un incremento dell'83,4% rispetto ai 5.838.499 del 2023. Visto il continuo aumento di utenti che utilizzano le criptovalute, è probabile che il numero di attacchi continui a salire.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita