In arrivo sul mercato il nuovo SanDisk Extreme Portable SSD per PlayStation 5 e PC

Sandisk ha annunciato il lancio dell’unità SanDisk Extreme Portable SSD per PlayStation 5 e PC, una soluzione pensata per offrire ai giocatori PlayStation più spazio di archiviazione, velocità di trasferimento elevate e una protezione avanzata per portare i propri giochi ovunque in totale sicurezza.

Per rispondere alle esigenze sempre più elevate in termini di prestazioni e grafica nei videogiochi, Sandisk ha sviluppato questa versione dell’unità SanDisk Extreme Portable SSD per offrire agli appassionati del mondo PlayStation uno spazio di archiviazione pratico, con licenza ufficiale, perfettamente in linea con il design e le necessità del mondo PlayStation.







Grazie all’unità SanDisk Extreme Portable SSD per PlayStation 5 e PC, i gamer potranno:

● Risparmiare tempo – Con velocità di lettura fino a 1000MB/s, i giocatori potranno trasferire rapidamente i giochi dall’unità SSD esterna al sistema di storage interno della PlayStation 5.

● Espandere la propria libreria – Con più spazio disponibile, gli utenti potranno conservare i titoli più recenti e di maggiore successo senza dover eliminare i giochi già presenti.

● Giocare direttamente su PC – Per i giochi PlayStation disponibili su PC, i gamer potranno archiviare la loro libreria e giocare direttamente dall’unità SSD ad alta velocità.

● Giocare senza preoccupazioni – Grazie alla certificazione IP65 e alla protezione da cadute fino a 3 metri, questa unità SSD garantisce un’elevata resistenza anche in condizioni difficili.

