Fujifilm lancia instax mini 41: stile e funzionalità avanzate nella fotografia istantanea

Fujifilm ha presentato la nuova fotocamera istantanea instax mini 41, pensata per chi cerca una fotocamera istantanea facile da usare, per risultati sorprendenti in ogni scatto, e con un tocco di stile.

Rispetto al modello precedente, instax mini 41 si presenta con un nuovo look, più ricercato, e con funzionalità potenziate, tra cui migliorie nella correzione della parallasse e nel controllo automatico del flash. Partendo dagli elementi di design classici del modello precedente, il nuovo corpo testurizzato e tattile della mini 41 offre una presa sicura ed ergonomica, mentre la delicata finitura metallica e gli accenti di colore arancione aggiungono elementi di design unici al corpo della fotocamera.

La funzione di Esposizione Automatica rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto, ottimizzando la velocità dell'otturatore e l'emissione del flash in base alla scena. Consente agli utenti di produrre stampe fotografiche di alta qualità affrontando un’ampia varietà di ambienti interni o esterni.

La modalità close-up di mini 41 è dotata della funzione “Correzione del Parallasse”; ciò aiuta a centrare le immagini ravvicinate (inclusi i selfie) regolando la posizione del segno di "messa a fuoco" in basso a sinistra dell'inquadratura.

instax mini 41 di Fujifilm sarà disponibile a un prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore di €119,99 IVA inclusa. Si prevede che sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 18 aprile 2025.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita