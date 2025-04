Aiden Seo alla guida di LG Electronics Italia e Grecia

LG Electronics Italia ha annunciato la nomina di Aiden Seo (Juweon Seo) come nuovo Presidente e CEO di LG Electronics Italia e Grecia.

Il nuovo CEO, che avrà sede negli uffici italiani di Milano, porta con sé una solida esperienza trentennale nel settore dell’elettronica di consumo e una profonda conoscenza dell’azienda, dove, nel corso di 25 anni, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità.

L’obiettivo di Mr. Seo sarà quello di supportare LG Italia nel raggiungimento della vision delineata a livello globale da LG, cioè la transizione di LG in una Smart Life Solution Company in grado di connettere e migliorare le esperienze delle persone a casa, in mobilità e negli spazi virtuali e commerciali.

In particolare, Mr. Seo punterà sul consolidamento della posizione di LG come leader nei segmenti premium dei mercati consumer, con particolare focus sul mondo TV, del grande elettrodomestico e dell’Information Technology; e sulla crescita delle aree B2B, tra cui il settore HVAC e quello del Digital Signage.

“Sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo in LG Italia. Sono determinato a lavorare con il team locale e con i nostri partner commerciali per costruire sinergie che portino valore a tutta la filiera e al consumatore finale” ha dichiarato Aiden Seo.

“L’Italia è un mercato strategico sia in termini di performance che in termini di pubblico, sensibile alle novità tecnologiche ed estremamente attento a tutto ciò che concerne la casa e il design, proprio come LG”.

