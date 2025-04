Rakuten TV renderà disponibigli più di 50 canali sulle smart TV di TCL

Rakuten TV, una delle principali piattaforme streaming in Europa, si allea con TCL per portare più di 50 canali FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) di diversi generi su TCL Channel, il servizio di streaming gratuito di TCL, disponibile su milioni di smart TV TCL in Europa. I canali comprenderanno i canali di proprietà di Rakuten TV (O&O) e canali di terze parti, di brand selezionati. Questa collaborazione sfrutta la tecnologia all'avanguardia del servizio “Enterprise Services” di Rakuten TV, trasformando per la prima volta la piattaforma di streaming anche in un integratore tecnico che consente la distribuzione di canali FAST per le TV connesse (CTV).

Questa partnership strategica significa che gli utenti di TCL in tutta Europa avranno presto accesso a una più ampia varietà di intrattenimento gratuito e di alta qualità, che spazia da film hollywoodiani ed europei, contenuti per bambini, documentari, serie TV, lifestyle e reality show. Rakuten TV offrirà un mix dei suoi canali più popolari nel Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Italia e Polonia, tra cui Rakuten TV Top Movies, Rakuten TV Drama, Rakuten TV Action e Rakuten TV Romance, oltre a molti altri.

