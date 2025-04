Cinque nuovi giochi in arrivo a maggio su Apple Arcade

Il 1° maggio, su Apple Arcade arriveranno cinque giochi divertentissimi, incluso WHAT THE CLASH?, uno stravagante gioco multiplayer, dal ritmo serrato, che combina varie attività, come ping pong, tiro con l’arco, corse e molto altro. Lanciato in esclusiva su Apple Arcade, WHAT THE CLASH? è l’esilarante seguito dell’acclamato gioco di corse WHAT THE CAR?, creato dallo sviluppatore indipendente Triband e premiato come gioco mobile dell’anno ai D.I.C.E. Award del 2024.

Tra gli altri titoli in arrivo: with My Buddy, un rilassante gioco di simulazione in cui ci si prende cura di cuccioli e gattini; LEGO Friends Heartlake Rush+, un gioco di corsa senza fine a tutta velocità; il popolare gioco di parole nascoste Words of Wonders: Search+; e SUMI SUMI : Matching Puzzle+, un avvincente gioco di abbinamento con i popolarissimi personaggi di San‑X, come Rilakkuma e Sumikko Gurashi. Queste novità si aggiungono agli oltre 200 titoli del catalogo Apple Arcade, tutti senza pubblicità e senza acquisti in-app.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita