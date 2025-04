Visa potenzia le proprie capacità di intelligenza artificiale per ridurre ulteriormente le frodi

Visa ha ampliato il suo portafoglio globale di servizi a valore aggiunto con l’introduzione di ARIC Risk Hub, una piattaforma all'avanguardia per la prevenzione delle frodi, progettata per aiutare a proteggere banche, acquirer e istituzioni finanziarie da un ampio numero di frodi e crimini finanziari.

Potenziata dalla recente integrazione di Visa, Featurespace, ARIC Risk Hub utilizza l’adaptive AI per realizzare profili in base alle reali attività dei clienti, massimizzando le approvazioni e bloccando i truffatori in tempo reale.

Una partnership innovativa con Eika Gruppen, un'alleanza di 46 banche locali in Norvegia, ha dimostrato come l'utilizzo della più moderna tecnologia AI abbia il potenziale di ridurre drasticamente i miliardi persi ogni anno a causa di frodi e truffe. In seguito all'implementazione di ARIC Risk Hub, Eika Gruppen ha registrato una diminuzione significativa dei tentativi di frode andati a buon fine nella sua clientela, con una riduzione del 90% delle perdite di phishing nel 2024 rispetto al 2023.

L'ARIC Risk Hub di Featurespace è disponibile a livello globale e offre alle aziende un potente strumento per combattere le frodi e proteggere i propri clienti.

Eika ha affrontato tre sfide fondamentali per quanto riguarda la prevenzione delle frodi:

Aumento dei tassi di frode: Negli ultimi anni le banche norvegesi hanno registrato un aumento dei tentativi di frode, in particolare sotto forma di attacchi di phishing che prendono di mira i clienti più anziani.

Negli ultimi anni le banche norvegesi hanno registrato un aumento dei tentativi di frode, in particolare sotto forma di attacchi di phishing che prendono di mira i clienti più anziani. Modelli di frode complessi: Gli attacchi sempre più sofisticati da parte dei truffatori hanno reso più difficile l'identificazione e la prevenzione degli stessi tramite i sistemi esistenti.

Gli attacchi sempre più sofisticati da parte dei truffatori hanno reso più difficile l'identificazione e la prevenzione degli stessi tramite i sistemi esistenti. Limiti della revisione manuale: Con l'aumento del volume dei pagamenti, le revisioni manuali comportavano un dispendio insostenibile di tempo e risorse, oltre ad aumentare la probabilità di errori involontari.

Era urgente la necessità di una nuova soluzione antifrode che non solo fosse efficace nel rilevare le minacce, ma semplificasse anche l'efficienza operativa e fosse automatizzata per ridurre il carico di lavoro manuale.

ARIC Risk Hub è stato implementato per apprendere i modelli di comportamento dei clienti Eika e stabilire una baseline “regolare”, in modo che, una volta in funzione, la tecnologia possa segnalare con maggiore precisione i comportamenti sospetti in tempo reale, con un numero minimo di falsi positivi.

ARIC viene utilizzato per valutare il rischio di ogni pagamento avviato tramite servizi bancari online o mobile. Ogni pagamento viene valutato dalla sua tecnologia in tempo reale per determinare se è autentico. Se il pagamento è ritenuto sospetto, ARIC indica alla banca di interrompere il pagamento segnalandolo, in modo che possa essere indagato ulteriormente.

