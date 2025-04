Sis ID lancia VoP Suite, la soluzione per la sicurezza delle transazioni bancarie

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha avviato una serie di iniziative volte a rendere i pagamenti digitali più rapidi, sicuri e accessibili all’interno del Mercato Unico. Un elemento centrale di questa strategia è la diffusione dei cosiddetti “bonifici istantanei”, ossia trasferimenti di fondi in grado di raggiungere il conto del destinatario in pochi secondi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il nuovo Regolamento dell’Unione Europea 2024/886 (Instant Payment Regulation – IPR), entrato in vigore l’8 aprile 2024, rappresenta un passaggio fondamentale del percorso normativo.

Approvato dal Parlamento Europeo nel febbraio 2024, il testo è inteso a rendere i pagamenti istantanei in area SEPA basati su bonifico disponibili su scala comunitaria, riducendo barriere, costi e rischi di frode, e garantendo a cittadini e imprese un accesso equo e non discriminatorio ai trasferimenti di fondi immediati.

Tra le varie norme introdotte dal Regolamento, una delle più importanti riguarda il sistema di verifica del beneficiario dei bonifici, denominato “Verification of Payee” (VoP), che dal prossimo 9 ottobre obbligherà i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) a porre in essere strumenti efficaci di controllo per verificare la corrispondenza tra le coordinate del conto destinatario di un bonifico e il nome del beneficiario dichiarato dal pagatore, riducendo così il rischio di invii di fondi a destinatari sbagliati o conti fraudolenti.

Il nuovo scenario apre nuove opportunità per quelle società già specializzate nelle soluzioni di sicurezza dei pagamenti e nella lotta contro le frodi bancarie. È il caso della FinTech Sis ID. Fondata nel 2016, Sis ID supporta le aziende nella mitigazione dei rischi di frode attraverso la sua pionieristica tecnologia per la convalida dei conti bancari.

Dopo aver soddisfatto le aspettative di oltre 5000 importanti clienti, SisID presenta ora la nuova VoP Suite, una soluzione software indirizzata questa volta alle banche, che consente loro alle banche di implementare un servizio di verifica del beneficiario in conformità ai requisiti fissati dall’Instant Payment Regulation – IPR).

Sviluppata in collaborazione con le principali istituzioni finanziarie, la soluzione VoP di Sis ID risponde esattamente alle esigenze e ai vincoli delle banche, semplificando la loro conformità. L’obiettivo è quello di rendere i pagamenti istantanei non solo più veloci, ma anche più sicuri, evitando che somme di denaro vengano trasferite a destinatari non corretti a causa di errori o di veri e propri tentativi di frode. La soluzione consente un accesso flessibile alle informazioni sui titolari dei conti, per mantenere il controllo sui dati.

La VoP Suite di Sis ID presenta le seguenti caratteristiche:

È una soluzione modulare su misura per i requisiti normativi e tecnici dei clienti;

Completamente conforme agli standard delle interfacce di programmazione delle applicazioni API (Application Programming Interface) e dell’EPC (European Payments Council);

Garantisce il servizio di pre-validazione della società per telecomunicazioni finanziarie interbancarie SWIFT, che consente alla banca mittente di confermare tramite l’interfaccia di programmazione delle API i dettagli del conto con la banca ricevente fin dall’inizio del processo, in modo che qualsiasi problema relativo ai dati o al conto possa venire identificato in anticipo, prima dell’esecuzione;

Si basa su un modello di business predittivo progettato per ottimizzare i costi del servizio VoP;

Gestione ottimale delle richieste VoP in blocco e multi-singolo;

Funzioni di archivazione dei dati per maggiori prestazioni, robustezza ed economicità;

Gestione dei tipi di file per garantire l'allineamento con i flussi di lavoro dei clienti.

"In Sis ID, la nostra missione è proteggere le aziende dalla crescente minaccia delle frodi finanziarie. Ci dedichiamo a fornire soluzioni sicure e affidabili per garantire l'accuratezza dei pagamenti aziendali. Con il lancio di VoP Suite, estendiamo i nostri servizi alle banche, consentendo loro di beneficiare della nostra esperienza nella lotta alle frodi sui bonifici bancari. Questo nuovo prodotto, disponibile da ottobre 2025, è stato progettato per soddisfare i requisiti del regolamento sui pagamenti istantanei, garantendo a tutti pagamenti istantanei sicuri e accurati”, commenta Laurent Sarrat, CEO e co-fondatore di Sis ID.

