SumUp lancia Kiosk per accelerare gli ordini e ridurre le code al ristorante, al bar e agli eventi

L'evoluzione dei comportamenti di consumo, soprattutto dopo la pandemia e in particolare fra i Millennials e la Generazione Z, evidenzia una crescente preferenza degli utenti per interazioni senza contatto, rapide ed efficienti: per rispondere a questa esigenza, SumUp ha annunciato il lancio della sua nuova soluzione Kiosk, progettata per trasformare il modo in cui gli esercenti gestiscono gli ordini.

Grazie alle sue numerose funzionalità, Kiosk di SumUp è una soluzione che può supportare attività commerciali caratterizzate da prodotti complessi o da prezzi dinamici. Nella ristorazione, ad esempio, soprattutto nel caso di bar e ristoranti con un alto volume di ordini, i clienti possono ordinare in autonomia; le comande vengono ricevute in tempo reale dal personale in cucina e, anche nelle ore di punta, i tempi di attesa sono ottimizzati riducendo al minimo gli errori. Nelle location che ospitano eventi (manifestazioni sportive, concerti, mostre, teatri), invece, Kiosk consente di offrire agli spettatori un'esperienza ottimale, limitando le file e lasciando loro più tempo per godersi lo spettacolo.

I clienti possono, quindi, ordinare, pagare e ritirare i loro acquisti in modo veloce e fluido tramite un che offrono un servizio rapido o i piccoli negozi. Questo sistema offre un doppio vantaggio: da un lato consente ai clienti di ricevere il proprio ordine più rapidamente e semplifica la loro esperienza; dall’altro, alleggerisce il lavoro dei commercianti e dei loro dipendenti, che possono così concentrarsi su altri aspetti dell’attività, come la preparazione degli ordini e l'assistenza ai clienti. Inoltre, secondo i dati di SumUp, Kiosk contribuisce ad aumentare il valore medio dello scontrino fino al +25% e consente di ridurre le code del 50%.

Il prodotto è completamente personalizzabile, in modo che l'interfaccia del terminale riporti il brand dell’esercente o la sua offerta di prodotti. Può anche essere gestito da remoto e offre varie opzioni di integrazione con le soluzioni di pagamento digitale e registratori di cassa SumUp. Kiosk si aggiunge, infatti, all’ecosistema di prodotti SumUp in continua espansione, che include, per esempio, SumUp One (il piano di abbonamento pensato su misura per aziende ed esercenti), SumUp Cassa Lite (il registratore di cassa digitale semplice e intuitivo) e Bookings, la soluzione SumUp che facilita le prenotazioni, la pianificazione degli appuntamenti e la riscossione dei pagamenti per professionisti e piccoli business nel settore dei servizi.

