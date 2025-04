Criptovalute, le truffe “romantiche” aumentate del 40% grazie all’AI

Bit2Me ha rilevato numerosi tipi di frodi nel mondo delle criptovalute che potrebbero colpire i clienti attraverso vari canali. Negli ultimi due anni, l’azienda ha prevenuto frodi per un valore complessivo di 4,4 milioni di euro, di cui 1,5 milioni nel 2023 e 2,9 milioni nel 2024, con un incremento del 93,3%. Finora, nel 2025, il totale delle frodi che Bit2Me ha sventato ammonta a 452 mila euro.

Le truffe legate alle criptovalute hanno raggiunto livelli sempre più allarmanti sia a livello globale sia in Italia, con l’introduzione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI), che hanno reso queste frodi più sofisticate e difficili da rilevare.

Secondo Chainalysis, nel 2024 le perdite legate alle truffe in criptovalute hanno raggiunto circa i 12,4 miliardi di dollari. In particolare, le “truffe romantiche”, note anche come schemi di "pig butchering", hanno visto un aumento del 40% rispetto all’anno precedente, con un incremento del 210% nel numero di depositi verso account fraudolenti. L’uso dell’IA generativa ha contribuito a rendere queste truffe più scalabili ed economiche, con una crescita del 1.900% dei ricavi per i fornitori di servizi fraudolenti che utilizzano tali tecnologie.

Anche in Italia, come emerso da una ricerca condotta dal Politecnico di Milano, il 20% dei possessori di criptovalute (in Italia sono 3,6 milioni) ha incontrato difficoltà nei pagamenti con criptovalute: in particolare, il 18% durante l’acquisto e il 13% mentre ne era in possesso, principalmente a causa di attacchi di phishing.

Per prevenire le frodi relative al mondo delle cripto, Bit2Me, la prima azienda al mondo che vanta tre certificazioni chiave nel settore delle cripto come ISO 37001 (anticorruzione ed etica aziendale), ISO 37301 (gestione della compliance) e UNE 19601 (buone pratiche in ambito di compliance penale), propone 5 consigli per non cadere nelle truffe:

• Verificare la legittimità delle piattaforme: assicurarsi di utilizzare exchange e wallet digitali affidabili. Informarsi sulla piattaforma, leggere le recensioni e controllare la sua reputazione in termini di sicurezza prima di depositare fondi.

• Non condividere mai le proprie password: proteggere le proprie password, che sono l’unico modo per accedere alle criptovalute. Se qualcun altro le ottiene, potrebbe rubarvi i fondi.

• Diffidare delle promesse di guadagni elevati: essere scettici di fronte a offerte che promettono ritorni straordinari con poco o nessun rischio. Le truffe d’investimento spesso utilizzano queste tattiche per attrarre le vittime.

• Aggiornare ed espandere le proprie conoscenze: rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e tecniche di frode nel mondo delle criptovalute. Formarsi continuamente aiuterà a riconoscere segnali d’allarme e a prendere decisioni informate.

• Utilizzare l’autenticazione a due fattori (2FA): attivare la 2FA su tutti gli account relativi alle criptovalute. Questo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, rendendo più difficile l’accesso agli account anche in caso di furto della password.

Il dipartimento di conformità di Bit2Me afferma che: “Queste misure antifrode non solo aiutano le persone a non perdere denaro, ma rafforzano anche la nostra piattaforma e l'ecosistema delle criptovalute bloccando i canali utilizzati dai truffatori. È una prova del nostro impegno verso la regolamentazione e la sicurezza”.

La “truffa romantica” è una delle truffe più comuni: “Il truffatore crea un rapporto di fiducia con la vittima sui social media, poi la manipola per farle inviare fondi in criptovaluta”, spiegano dall’azienda.

Per quanto riguarda il profilo delle vittime, le frodi colpiscono tutte le fasce d'età, ma soprattutto gli anziani, che spesso hanno meno familiarità con la tecnologia e le criptovalute. “I truffatori si guadagnano la fiducia delle vittime nel tempo e poi le derubano”, ha aggiunto il team.

