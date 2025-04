ASUS: in arrivo le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5060 e 5060 Ti

ASUS ha annunciato la disponibilità delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5060 e 5060 Ti (varianti da 16GB e 8GB) per le famiglie TUF Gaming, Prime e Dual GeForce.

Tutte le nuove schede TUF Gaming, Prime e ASUS Dual GeForce RTX 5060 e 5060 Ti sono equipaggiate con i chip NVIDIA Blackwell, che offrono capacità rivoluzionarie sia ai giocatori che ai creatori di contenuti. Dotate di un enorme potenziale AI, le GeForce RTX 50 Series consentono di migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco, grazie ad una fedeltà grafica di altissimo livello. Gli utenti possono massimizzare le prestazioni utilizzando le tecnologie più innovative quali NVIDIA DLSS 4 con Super Resolution, Ray Reconstruction e Multi Frame Generation, generare immagini ad una velocità senza precedenti e liberare la creatività con il software NVIDIA Studio.

Inoltre, possono accedere ai microservizi NVIDIA NIM - modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia che consentono ad appassionati e sviluppatori di creare assistenti, agenti e flussi di lavoro di intelligenza artificiale con prestazioni di punta su sistemi NIM-ready. Queste nuove GPU contengono anche shader neurali che gli sviluppatori di giochi possono utilizzare per comprimere le texture e ridurre l'uso della memoria. Il supporto a tutte queste innovative tecnologie aiuta le schede grafiche RTX 5060 e RTX 5060 Ti ad ottenere prestazioni ancora maggiori.

Le linee di prodotto TUF Gaming, Prime e ASUS Dual offrono i modelli RTX 5060 8GB e RTX 5060 Ti (varianti da 16GB e 8GB). Tutte le schede grafiche ASUS RTX 5060 e RTX 5060 Ti sono inoltre dotate di supporto Dual BIOS. Gli utenti possono quindi dare priorità al mantenimento di basse temperature operative per ottenere prestazioni ottimali oppure ai bassi livelli di rumore, per giocare senza distrazioni. I modelli ASUS RTX 5060 e RTX 5060 Ti condividono anche molte implementazioni dal punto di vista termico, tra cui l’utilizzo di ventole Axial-tech con alette maggiorate per aumentare il flusso d'aria. Inoltre, grazie alla modalità 0dB, le ventole si spengono intelligentemente quando non sono necessarie, mantenendo il rumore della scheda il più basso possibile.

Queste schede sono anche dotate di cuscinetti a doppia sfera che aumentano la durabilità delle ventole e di un backplate ventilato per diminuire ulteriormente le temperature. Ogni backplate è realizzato in alluminio, sia per migliorare l'estetica che la dissipazione del calore. Ogni scheda beneficia inoltre della tecnologia ASUS Auto Extreme. Ciò significa che le saldature vengono eseguite in un unico passaggio, riducendo le sollecitazioni meccaniche e termiche in fase di produzione, e aumentando l'integrità complessiva. Inoltre, l’impiego di ASUS GPU Guard fornisce alla GPU una copertura adesiva su tutti e quattro gli angoli così da prevenire ulteriori sollecitazioni. Quando gli utenti acquistano una scheda grafica ASUS GeForce RTX 5060 o RTX 5060 Ti Series, possono essere certi che è un prodotto costruito per durare.

Schede grafiche TUF Gaming: potenza e hardware di alto livello

ASUS offre le schede TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB, TUF Gaming RTX 5060 Ti 8GB e TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB per soddisfare coloro che desiderano un hardware robusto ed affidabile.

I test di resistenza di queste schede sono utilizzati rispettando standard di tipo militare, che ne garantisce la resistenza anche alle sollecitazioni ambientali più intense. Inoltre, uno speciale rivestimento del PCB le protegge ulteriormente dai danni accidentali causati da polvere, piccoli detriti e umidità. Per implementare ulteriormente la gestione termica, le schede TUF RTX 5060 e 5060 Ti sono dotate di un dissipatore MaxContact che dissipa efficacemente il calore.

Caratterizzate dalla collaudata estetica industriale di TUF Gaming, con angoli ben definiti e linee marcate, queste schede grafiche dal distintivo colore grigio sono meticolosamente realizzate con precisione. Per coloro che desiderano un’illuminazione discreta all’interno del loro setup high-tech, l'illuminazione ARGB posizionata sul pannello posteriore offre un tocco personalizzabile di colore. Ogni scheda è compatibile con il software Aura Sync, così che gli utenti possano coordinarne l'illuminazione con gli altri dispositivi Aura Sync compatibili.

ASUS consiglia l'alimentatore TUF Gaming 750W Gold per queste schede grafiche. Questo alimentatore è dotato delle certificazioni di livello militare e degli standard di durata propri della linea TUF Gaming, il che significa che è in grado supportare efficacemente una nuova RTX 5060 o 5060 Ti. Inoltre, la garanzia di 10 anni offre agli appassionati tutta la tranquillità necessaria per anni, anche durante le sessioni più impegnative.





Schede grafiche Prime: pronte per i PC da gioco SFF

Chi fosse alla ricerca di una scheda grafica compatibile con i pc più compatti (Small Form Factor - SFF) troverà un'ampia scelta nella gamma ASUS RTX 5060 e 5060 Ti. Prime GeForce RTX 5060 8GB, Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB e Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB sono tutte schede grafiche a 2,5 slot con tre ventole, quindi pronte ad alimentare un PC compatto senza rinunciare ad una robusta potenza di raffreddamento.

Oltre al pratico design a 2,5 slot, queste schede sono ideali per chi ama componenti dall'estetica elegante e moderna. I bordi arrotondati e gli elementi visivi minimalisti assicurano che una scheda Prime si abbini bene a qualsiasi configurazione in ogni moderno setup.

L'alimentatore ASUS Prime 750W Gold si abbina perfettamente a qualsiasi scheda Prime RTX 5060 e RTX 5060 Ti. Grazie alla certificazione 80 Plus gold, ai cuscinetti delle ventole a doppia sfera e ad altri componenti di qualità superiore, questo alimentatore è in grado di fornire un'alimentazione stabile per lungo tempo, con una garanzia di 8 anni a supporto.





ASUS Dual GeForce RTX 5060 e RTX 5060 Ti: dimensioni minime, prestazioni massime

Per gli utenti che necessitano di una scheda grafica RTX 5060 o RTX 5060 Ti ancora più compatta rispetto alle offerte della nostra linea Prime, ASUS ha una soluzione a tutto. Le schede ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB, Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB e Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB racchiudono tutte la potenza di gioco in una scheda compatta con design a due ventole.

Ciascuna scheda presenta un accattivante contrasto cromatico tra il bianco e il nero, pensato per tutti gli appassionati che amano distinguersi. Inoltre, alcuni elementi di design conferiscono alle schede un'aria retrofuturista che si abbina perfettamente a molte altre componenti ASUS.

ASUS consiglia l’ASUS Prime 750W Gold come alimentatore ideale per queste schede. Oltre ad abbinarsi molto bene a livello estetico, è in grado di offrire a tutte le schede grafiche ASUS Dual GeForce RTX 5060 e 5060 Ti tutta la potenza necessaria per sfruttare ogni singolo FPS.

Ottimizzate ogni esperienza con GPU Tweak III

Il software ASUS GPU Tweak III consente agli utenti di monitorare e regolare comodamente le prestazioni della GPU. Fornisce informazioni in tempo reale sulle specifiche e sullo stato della scheda grafica e semplifica la regolazione di vari parametri. Se un utente volesse cambiare la modalità di prestazioni della propria scheda oppure fare overclock con un solo clic, GPU Tweak III lo rende un gioco da ragazzi. Inoltre, grazie alla nuova funzione OSD Wizard, gli utenti potranno personalizzare facilmente il display su schermo (OSD) di GPU Tweak III, in modo da avere le informazioni necessarie in un formato adatto a qualsiasi preferenza.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Le schede video ASUS NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti sono disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS con un prezzo a partire da 405 €.

Le schede video ASUS NVIDIA GeForce RTX 5060 saranno disponibili nelle prossime settimane presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS.

